Salihli Çevre Derneği: Doğayı yok edenlere oy yok

Salihli Çevre Derneği, 31 Mart yerel seçimlerinde oylarını toprağına ve suyuna sahip çıkan adaylara vereceklerini açıkladı. Manisa’nın Salihli ilçesindeki Demokrasi Meydanı’nda yapılan basın açıklamasında konuşan Aygül Uysal, “Bizler şehrine, toprağına, suyuna, havasına, ağacına sahip çıkan doğa ve yaşam savunucuları olarak oy isteyenlere taleplerimizi iletmenin bir vatandaşlık hakkı olduğu inanıyoruz” dedi.

Doğayı ve yaşam alanlarını yok eden politikalara, sağlıklı yaşam hakkını hiçe sayan, sermaye odaklı enerji, inşaat ve maden politikalarına karşı çıktıklarını kaydeden Uysal, “Ülkenin en verimli topraklarından biri olan Gediz Ova’sındaki 1. sınıf tarım arazilerimizin, jeotermal enerji santralı (JES) projesi ile talan edilerek halk sağlığının tehlikeye atılmasına, sağlıklı gıdaya erişim hakkının engellenmesine, yerli tarımsal üretimin bitirilmesine hayır diyoruz” diye konuştu.

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Tüm Belediye başkanı, meclis üyesi ve muhtar adaylarına seslendiklerini kaydeden Uysal, “Evlerimizin ısıtılmasıyla ilgisi olmayan, Jeotermalden elektrik üretmeyi amaçlayan zehirli, JES projelerine son verin” çağrısında bulundu.