20.03.2019
Anasayfa GÜNCEL Salihli Çevre Derneği: Oyumuz toprağına, suyuna sahip çıkana

Salihli Çevre Derneği: Oyumuz toprağına, suyuna sahip çıkana

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

Salihli Çevre Derneği, 31 Mart yerel seçimlerinde oylarını toprağına ve suyuna sahip çıkan adaylara vereceklerini açıkladı.

Salihli Demokrasi Meydanı’nda bugün yapılan basın açıklamasında konuşan Salihli Çevre Derneği Başkanı Aygül Uysal, “Bizler şehrine, toprağına, suyuna, havasına, ağacına sahip çıkan doğa ve yaşam savunucuları olarak, oy kullanmak kadar, oy isteyenlere taleplerimizi iletmenin ve sorularımızı cevaplamalarını istemenin de bir vatandaşlık görevi ve hakkı olduğu inanıyoruz” dedi.

Doğayı ve yaşam alanlarını yok eden politikalara, sağlıklı yaşam hakkını hiçe sayan, sermaye odaklı enerji, inşaat ve maden politikalarına karşı çıktıklarını kaydeden Uysal, “Ülkenin en verimli topraklarından biri olan Gediz Ovamızdaki 1. sınıf tarım arazilerimizin, Jeotermal Enerji Santrali projeleri ile talan edilerek halk sağlığının tehlikeye atılmasına, sağlıklı gıdaya erişim hakkının engellenmesine, yerli tarımsal üretimin bitirilmesine hayır diyoruz” diye konuştu.

Yerel yönetim seçimlerinin her bir kademesine aday olan tüm belediye başkan adaylarına, belediye meclis üyeliği adaylarına, muhtar adaylarına seslendiklerini kaydeden Uysal, “Termal Kaplıca Suyu ile ilgisi olmayan, evlerimizin ısıtılmasıyla ilgisi olmayan, Jeotermalden elektrik üretmeyi amaçlayan zehirli, öldürücü Jeotermal Elektrik Santrali projelerine son verin” çağrısında bulundu.

SON HABERLER

Salihli Çevre Derneği: Oyumuz toprağına, suyuna sahip çıkana

BİRGÜN İZMİR -
Salihli Çevre Derneği, 31 Mart yerel seçimlerinde oylarını toprağına ve suyuna sahip çıkan adaylara...
Devamını Oku

Karamollaoğlu: Seçimin adil olduğunu nasıl iddia edeceksiniz?

birgun.net -
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bir İçişleri Bakanı seçmeni tehdit...
Devamını Oku

Dikili’deki cinsel istismar davası ertelendi

BİRGÜN İZMİR -
İzmir'in Dikili ilçesindeki, Süleymancılar Tarikatı'na ait Özel Miyase Yılmaz Ortaöğretim yurdunda kalan...
Devamını Oku

Fikret Başkaya hakim karşısına çıkacak: Absürt iddianamalere boyun eğmeyiz

MEHMET EMİN KURNAZ -
Özgür Üniversite Türkiye ve Ortadoğu Forumu Vakfı Başkanı, yazar Fikret Başkaya hakkında...
Devamını Oku

Alper Taş’tan adil bir kentsel planlama için taahhütname

birgun.net -
CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş, adil bir kentsel planlama için...
Devamını Oku

Haluk Levent, konser gelirlerini cami saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine bağışladı

birgun.net -
Rock müziği şarkıcısı Haluk Levent, Yeni Zelanda'daki iki cami saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine...
Devamını Oku

Gazeteci Gülden Aydın son yolculuğuna uğurlandı

birgun.net -
Bir süredir kanser tedavisi gören ve hastanede hayatını kaybeden Hürriyet Gazetesi'nin deneyimli...
Devamını Oku

Oyuncu Ümit Yesin son yolculuğuna uğurlandı

birgun.net -
65 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ümit Yesin, Üsküdar Şakirin Camii'nde düzenlenen...
Devamını Oku

20 yılda 15 kez aday oldu, hiç kazanamadı

birgun.net -
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 1999 yılından bu yana bağımsız belediye başkanlığı, milletvekilliği ve...
Devamını Oku

Türkiye, dünya mutluluk raporu listesinde 79’uncu sırada

birgun.net -
Birleşmiş Milletlerin (BM) yayımladığı Dünya Mutluluk Raporu, dünyadaki en mutlu ülkelerin, en...
Devamını Oku
© BirGün Gazetesi