Salihli Çevre Derneği: Oyumuz toprağına, suyuna sahip çıkana

Salihli Çevre Derneği, 31 Mart yerel seçimlerinde oylarını toprağına ve suyuna sahip çıkan adaylara vereceklerini açıkladı.

Salihli Demokrasi Meydanı’nda bugün yapılan basın açıklamasında konuşan Salihli Çevre Derneği Başkanı Aygül Uysal, “Bizler şehrine, toprağına, suyuna, havasına, ağacına sahip çıkan doğa ve yaşam savunucuları olarak, oy kullanmak kadar, oy isteyenlere taleplerimizi iletmenin ve sorularımızı cevaplamalarını istemenin de bir vatandaşlık görevi ve hakkı olduğu inanıyoruz” dedi.

Doğayı ve yaşam alanlarını yok eden politikalara, sağlıklı yaşam hakkını hiçe sayan, sermaye odaklı enerji, inşaat ve maden politikalarına karşı çıktıklarını kaydeden Uysal, “Ülkenin en verimli topraklarından biri olan Gediz Ovamızdaki 1. sınıf tarım arazilerimizin, Jeotermal Enerji Santrali projeleri ile talan edilerek halk sağlığının tehlikeye atılmasına, sağlıklı gıdaya erişim hakkının engellenmesine, yerli tarımsal üretimin bitirilmesine hayır diyoruz” diye konuştu.

Yerel yönetim seçimlerinin her bir kademesine aday olan tüm belediye başkan adaylarına, belediye meclis üyeliği adaylarına, muhtar adaylarına seslendiklerini kaydeden Uysal, “Termal Kaplıca Suyu ile ilgisi olmayan, evlerimizin ısıtılmasıyla ilgisi olmayan, Jeotermalden elektrik üretmeyi amaçlayan zehirli, öldürücü Jeotermal Elektrik Santrali projelerine son verin” çağrısında bulundu.