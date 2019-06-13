Salihli’de halk tarlasına gidemiyor

Tayfun Küreş / Salihli

Manisa’nın Salihli İlçesi’nde yurttaşlar, Sanko Enerji’nin kurduğu şantiye nedeniyle tarlalarına gidemiyor.

Barış Mahallesi’nde bulunan park alanında basın toplantısı düzenleyen Salihli Çevre Derneği üyeleri, alanın amaç dışı kullanıldığını belirterek Sanko Enerji’nin derhal şantiyeyi park alanından kaldırmasını istediler.

Dernek yöneticileri Sanko Enerji hakkında suç duyurusunda bulunduklarını da kaydettiler.

Salihli Çevre Derneği yönetici Hakkı Uysal, “Şu an burada üç derin kuyu var. Bir şantiye görünümündeki bu park alanında -sözleşmede park alanı dışında kullanılamaz, denmesine rağmen- ne yapıldığı belli değil. Trafolar, borular, beton kulübeler dev iş makineleri… Buradaki çalışmaların tamamen yasalara aykırı olduğunu tahmin ediyoruz. Tahmin ediyoruz, çünkü gerekli mercilere verilen dilekçelerden istenilen cevaplar gelmiyor,” dedi.

Uysal şunları söyledi:

“Enerji şirketleri açtıkları bir yoldan ilerleyerek etrafta yaşayan insanların yaşam alanlarında orada kimse yaşamıyormuşçasına davranmaktalar. O günden bu güne neler yaşandığını burada oturan ahali gayet iyi bilmektedir. Gürültüler, toz vb. Son olarak Şirket çıkan akışkanın tahliye ve geri dönüşüm borularını döşeme esnasında bağa giden yolu kapatmış, ulaşımı engellenmiştir. Salihli belediyesinin bu duyarsızlığını ve şirketin bu pervasız davranışını kınıyor ve suç duyurusunda bulunuyoruz.”