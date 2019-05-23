Şampiyon transfer çalışmalarına başladı: Ryan Babel geliyor

Kardelen Tatar

Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, gelecek sezonun kadrosu için şimdiden harekete geçti. Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro oluşturmak isteyen sarı-kırmızılılar, Ryan Babel ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Hollandalı futbolcuyla el sıkışan Galatasaray’ın yapacağı takviyelerle daha güçle bir kadro oluşturmak istiyor. Babel ile iki yıllığına anlaşmaya varan Galatasaray, oyuncuya yıllık 2,5 milyon avro ödeyecek. Babel’in imza parası ile Galatasaray’a bir sezonluk maliyeti 3.5 milyon avro olacak.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI CUMARTESİ

Başakşehir’i devirerek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, kupasına cumartesi günü kavuşuyor.

Cuma günü 21.00’de Sivas ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı-kırmızılı ekip, bir gün sonra da Türk Telekom Stadı’nda düzenlenecek özel bir kutlamayla akşam 19.05’te taraftarıyla kupasını kaldıracak. Maç gününün açıklanmasıyla birlikte şampiyonluk şöleni için hazırlığa başlayan yönetimin, stadyumda verilecek konser için de sanatçılarla görüşme halinde olduğu kaydedildi.