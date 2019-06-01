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02.06.2019
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Şampiyonlar ligi şampiyonu Liverpool!

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Fotoğraf: AA

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük kupasının sahibi, iki İngiltere ekibi Liverpool ile Tottenham arasında bu gece oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ardından belli oldu. Liverpool, rakibi Tottenham’ı 2-0’lık skorla mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

  • Gol | 2’inci dakikada Muhammed Salah’ın penaltı golüyle Liverpool, Tottenham karşısında 1-0 öne geçti.
  • Gol | 87’nci dakikada Origi’nin vuruşuyla Liverpool skoru 2-0’a taşıdı.
  • Maç bu skorla tamamlandı.

İspanya’nın başkenti Madrid’deki Metropolitano Stadı’nda oynanan karşılaşma, Türkiye saati ile 22.00’de başladı.

Final maçını Sloven hakem Damir Skomina yönetti. Skomina’nın yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Jure Praprotnik ve Robert Vukan’ın yaptığı maçta, İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz, dördüncü hakem olarak görev aldı.

Tottenham’ın ilk 11’i: Lloris, Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose, Winks, Sissoko, Eriksen, Dele, Son, Kane.

Liverpool’un 11’i: Alisson, Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino.

1.7 MİLYAR EURO’LUK FİNAL

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşan İngiltere’nin Tottenham ile Liverpool takımlarındaki futbolcuların tahmini değerinin 1 milyar 786 milyon avro olması dikkati çekiyor. Alman internet sitesi Transfermarkt’ın verilerine göre Liverpool’un tahmini piyasa değeri 950,5 milyon, Tottenham’ın ise 835,5 milyon avro.

Liverpool’dan Mısırlı Muhammed Salah ve Tottenham’dan İngiliz Harry Kane, 150’şer milyon avro ile takımlarının en pahalı futbolcuları olarak ön plana çıkıyor.

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