Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne uyarı: Görevinizi yapın bu halk sağlığı sorununu derhal ortadan kaldırın

Samsun’un Çatalçam Sahili, kıyıya yakın noktadan denize kanalizasyon karıştığı ve bölgede yaşayanların kötü kokudan ve denizin görüntüsünden duydukları rahatsızlıkları dile getirmeleriyle tekrar gündeme geldi. Geçtiğimiz aylarda sahili ziyaret eden ve sorunları yerinde gözlemleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı, vatandaşların tepkilerini kendisine iletmesi üzerine Samsun Çevre Platformu’ndan bilgi aldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca yaşanan ekolojik tahribat ve halk sağlığı riskleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

SORUNUN TEMELİNDE RANT ODAKLI PROJELER VAR

Sorunun temel sebebinin rant odaklı şehirleşme politikası olduğunun altını çizen Karaca; “Saha gezilerimizde de gördüğümüz üzere, Kurupelit Yat Limanı’nın içi kum toplamış, liman kullanılabilir olmaktan çıkmış, yosun kaplanmak sureti ile deniz yüzeyinde kirlilik meydana gelmişti. Yine yanlış bir projelendirmeyle yapılan Dereköy Balıkçı Barınağı’nın da sahillere verdiği zararı üzülerek gözlemledik. Milyonlarca lira harcanarak yapılan mühendislik hatalarıyla dolu projelerin yarattığı aşırı yosunlaşma gibi çevresel olumsuzlukların ana nedeninin; su sirkülasyonun engellenmesi olduğunu tespit ettik. “Yandaşa rant” anlayışıyla hayata geçen projelerin bedelini Samsunlular ve Samsun sahillerindeki canlı yaşam ödüyor.”

“BELEDİYE HALK SAĞLIĞI RİSKLERİNİ DERHAL ORTADAN KALDIRMALI”

Bugün Samsunluların karşı karşıya tehlike, bir halk sağlığı sorunu halini almıştır” diyen Biçer Karaca sözlerine şöyle devam etti; “Daha önce sahilde çalışmalar yapılırken kanalizasyon sisteminin zarar gördüğü o günden bu yana giderilmeyen sorunun bugün sistemde süren kaçaklar nedeniyle halk sağlığını tehdit eder noktaya geldiği görülüyor. Vatandaşlar denize girdikleri sahillerde maskesiz dolaşamaz hale gelmiş. Sahildeki görüntüler içler acısı. Samsun Büyükşehir Belediyesi atık suların sağlıklı şekilde bertarafını sağlayıp bu halk sağlığı riskini derhal ortadan kaldırın!”

“HATALI PROJELERLE SAMSUN SAHİLLERİ TALAN EDİLDİ”

Samsun’un 2008 yılında hazırlanan Çevre Düzeni Planı’nda o tarihten bu yana sürekli değişiklikler yapılarak işlevsiz hale getirildiğini söyleyen Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca sözlerine şöyle devam etti; “AK Parti belediyeciliği Samsun’da mimarlık ve şehir planlama fakültelerinde kentleşme bakımından dünyanın en kötü örneklerinden biri olarak gösterilen bir kent yarattı. Belediye Meclis gündemlerinin yüzde 80’ini oluşturan plan tadilatlarıyla belli kesimlere rant tesis edildi. Yapılan plan değişiklikleri bütünleşik yönetimi imkansız hale getirdi ve proje bazlı imar planı tadilatları ortaya ciddi kentleşme problemleri çıkardı. Samsun’un kesintisiz 40 km’lik sahili yanlış projelerle talan edildi.”