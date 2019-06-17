Samsun’da kadın cinayeti: Kendisinden ayrılan nişanlısını öldürüp intihar etti

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde Sefa G. (22), kendisinden ayrılan nişanlısı Dilek Öksüzoğlu’nu (20) tabancayla öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, sabah saatlerinde ilçenin Adatepe Mahallesi’nde meydana geldi. Askerden yeni geldiği öğrenilen Sefa G., kendisinden ayrılan nişanlısı Dilek Öksüzoğlu’nun evine giderek konuşmak istedi. İkili arasında tartışma yaşandı. Sefa G., tabancayla ateş ettiği Dilek Öksüzoğlu’nu öldürdü, kendisi de aynı tabancayla intihar etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.