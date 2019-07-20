Samsun’da plastik fabrikasında yangın

Samsun’da sanayi bölgesindeki plastik fabrikasında yangın çıktı. Yaklaşık bir saatte kontrol altına alınan yangında, fabrikada büyük çaplı hasar meydana geldi.

Yangın, saat 14.30 sıralarında, Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi’nde yer alan sanayi bölgesindeki plastik fabrikasında çıktı.

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden fabrika çalışanlarının ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alevlerin kısa sürede sardığı fabrikadan duyulan patlama sesleri çevrede korkuya neden oldu.

Bölgeye yoğun dumanların yayıldığı yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Bu arada yanan fabrikaya yakın yerdeki iki bina da oturanlar tahliye edildi.

Yaklaşık bir saatte kontrol altına alınan yangında, fabrikada büyük çaplı hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.