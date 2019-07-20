27.3 C
Istanbul
20.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Samsun'da plastik fabrikasında yangın

Samsun’da plastik fabrikasında yangın

birgun.net birgun.net

Samsun’da sanayi bölgesindeki plastik fabrikasında yangın çıktı. Yaklaşık bir saatte kontrol altına alınan yangında, fabrikada büyük çaplı hasar meydana geldi.

Yangın, saat 14.30 sıralarında, Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi’nde yer alan sanayi bölgesindeki plastik fabrikasında çıktı.

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden fabrika çalışanlarının ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alevlerin kısa sürede sardığı fabrikadan duyulan patlama sesleri çevrede korkuya neden oldu.

Bölgeye yoğun dumanların yayıldığı yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Bu arada yanan fabrikaya yakın yerdeki iki bina da oturanlar tahliye edildi.  

Yaklaşık bir saatte kontrol altına alınan yangında, fabrikada büyük çaplı hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İlginizi çekebilir:  Kadının hayati tehlikesi var: Cezaevinden izinli çıkıp eşini vurdu

Kaynak:DHA

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,502AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

CHP’li Öztrak: Türkiye iflasın eşiğine geldi

birgun.net -
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak,...
Devamını Oku

Erbil saldırısını düzenleyen 4 kişi yakalandı

birgun.net -
Erbil Emniyet Müdürlüğü, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’deki saldırıyı düzenleyen,...
Devamını Oku

Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi’nin tabelası ’imam hatip’ olarak değiştirildi

birgun.net -
MERAL DANYILDIZİstanbul Bağcılar'da Dr. Kemal Naci Ekşi...
Devamını Oku

Samsun’da plastik fabrikasında yangın

birgun.net -
Samsun'da sanayi bölgesindeki plastik fabrikasında yangın çıktı. Yaklaşık bir saatte kontrol altına alınan...
Devamını Oku

İstanbul’da 4 kişide ‘Batı Nil Virüsü’ enfeksiyonu tespit edildi

birgun.net -
Sağlık Bakanlığı, bu yıl tamamı temmuzda olmak üzere İstanbul'un Avcılar semtinde, Batı...
Devamını Oku

Dorukhan Toköz’e bir talip daha çıktı

birgun.net -
Beşiktaş'la geçen sezon ortaya koyduğu başarılı performansla önce ilk 11’in değişilmez ismi...
Devamını Oku

İran: İngiliz petrol tankerini denizcilik kurallarını korumak için alıkoyduk

birgun.net -
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İngiliz petrol tankerini uluslararası denizcilik kurallarını koruma...
Devamını Oku

‘Reis bizi Afrin’e götür’ diyen AKP’li başkan bedelli askerlik yaptı

birgun.net -
Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, askerlik hizmetini bedelli olarak yaptı....
Devamını Oku

Cumartesi Anneleri Hasan Gülünay’ın akıbetini sordu

birgun.net -
Cumartesi Anneleri, gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerinin cezalandırılması talebiyle başlattıkları...
Devamını Oku

Beylikdüzü’nde silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

birgun.net -
Beylikdüzü'nde bir evde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi ağır...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi