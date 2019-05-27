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27.05.2019
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Samsun’daki IŞİD operasyonunda gözaltına alınan zanlıların hepsi serbest

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Samsun’da, IŞİD’e yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 zanlı serbest bırakıldı.  

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Irak uyruklu 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5’i savcılıkça ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan 5 zanlı ise adli kontrol şartıyla salıverildi. 

Canik ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere 17 Mayıs’ta eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, IŞİD üyesi oldukları öne sürülen Irak uyruklu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlılardan ikisi çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, beşi ise savcılık talimatıyla emniyetten salıverilmişti.

Kaynak:AA

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