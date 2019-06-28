Sanat Meclisi Topluluğu Grup Yorum için toplandı

Devrim Taştekin

Sanat Meclisi Topluluğu üyeleri, tutuklu olan Grup Yorum üyelerinin baskılar ve yargılamalar için başlattığı ve 41 gündür devam eden açlık grevine destek vermek amacıyla Bağlam Yayınevi Konferans Salonunda basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Sanat Meclisi üyelerinden Sinema Oyuncusu Mehmet Esatoğlu, Avni Sağlam, Grup Yorum üyelerinden Seher Adıgüzel, Meral Hır, Besteci ve Yazar Ekrem Ataer, yargılanan Grup Yorum üyesi Helin Bölek’in annesi Aygül Bilgi katıldı.

ESATOĞLU, “SANAT MECLİSİ OLARAK SANATA VE SANATCIYA SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Dünyada 40 yıla yakın bir zaman müzik üreten şarkı söyleyen müzik grupları el üstünde tutulurken Türkiye’de Grup Yorumun mahkemelerde, zindanlarda, gurbet ellerde ayakta kalma mücadelesi verdiğini belirten Sanat Meclisi üyesi ve sinema oyuncusu Mehmet Esatoğlu , “ Böylesi bir ülkede Sanat Meclisi 2013 yılından beri sanata yapılan saldırıları yazıyor ve çiziyor. Ülkemizde siyasal iktidar daha önce olduğu gibi kültür ve sanatın üzerinden bir silindir gibi geçmeye devam ediyor. Ülkeyi yönetenler sanat alanını susturup çöle çevirmek istiyorlar. Sanat Meclisi bileşenleri olarak sanat ürettiğimiz kadar ülkede sanata ve sanat insanlarına sahip çıkıyoruz ve çıkmaya da devam edeceğiz.” dedi

Mahkemede Helin Bölek’in söylediği bir sözün kendisini çok duygulandırdığını söyleyen Esatoğlu, “Helin Bölek yargıçlara baktı ve dedi ki; Sizinle biz farklıyız. Siz adaletin üstüne her gün kürek kürek toprak atıyorsunuz. Bizse adaleti toprağın içinden çıkartmaya çalışıyoruz. Onun için ben sizden tahliye istemiyorum sadece adalet istiyorum dedi” diye aktardı.

İKTİDAR HALKA SANATLA GERÇEĞİ ANLATMAYA TAHAMMÜL EDEMİYOR

Sanatçının görevinin gerçeği anlatmak halka umut olmak olduğunu vurgulayan Grup Yorum üyesi Seher Adıgüzel “ Gerçeği anlatmamız, halka umut olup çağrı yapmamız iktidarı rahatsız ediyor bu yüzdende Grup Yoruma baskılar uygulanıyor. 2 sene içinde türküler söylediğimiz, gençlerle buluştuğumuz, kurslar verdiğimiz, Umudun Çocuklar Orkestrasının faaliyetlerini yürüttüğümüz kurumumuz 9 kere basıldı. Bugün Grup Yorum olarak 6 üyemiz tutuklu. 300 bin liralık vur emriyle aranan listelere konulduk. Bunların neticesinde tutuklu olan 6 üyemizin 4’ü süresiz açlık grevinde.

HERKESİ DESTEK OLMAYA DAVET EDİYORUZ

11 üyesi tutsakken 28 beste ürettiklerini ve hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadıklarını belirten Adıgüzel, “ Kurumumuz basılmasın, hakkımızda listeler çıkmasın, konserler verebilelim, yargılanan arkadaşlarımız serbest bırakılsın, taleplerimiz kabul edilsin diye süresiz açlık grevindeyiz. Üyelerimiz Bahar Kurt 17 gündür, Barış Yüksel 11 gündür, Helin Bölek 9 gündür, İbrahim Gökçek 10 gündür açlık grevinde. Bizde aç kalmayı çok istemiyoruz ancak elimizde başka çare bırakmadılar. Başka bir yolumuz yok. Çünkü Grup Yorum halkın önünde barikat olmak zorunda. Herkesi desteğe davet ediyoruz. Grup Yorum 80 milyon halk demektir.” dedi.

HAKLARIMIZI ALANA KADAR AÇLIK GREVİNE SON VERMEYECEĞİZ

AKP’ye biat etmeyeceklerini, asla politikasız kalmayacaklarını söyleyen Grup Yorum üyesi Meral Hır, ” Bizler halktan yana sanat yaptığımız sürece bizler kazanacağız. Haklılığımızın verdiği gerçekle kazanacağız. Saray sanatına asla biat etmeyeceğiz. Haklarımızı alana kadar açlık grevine son vermeyeceğiz. Son sözü türkülerimizle halkımız söyleyecek.” dedi.

İKTİDARIN KAPILARINI EN ÇOK ZORLAYAN OLGU SANATTIR

Sokakta ki insanların tahammül sınırlarının aştığını anlatan Besteci-Yazar Ekrem Ataer, “ İktidarın kapılarını adaletten, insandan, haktan yana en çok zorlayan olgunun sanat olduğunun sistem farkında. İşte bütün saldırganlığının sebebi budur. Bu yüzden İdil Kültür Merkezine ve Grup Yoruma saldırıyorlar. Biz bu saldırganlara karşı gücümüz yettiğince barikat oluşturmalıyız. Arkadaşlarımızın yanında olmalıyız. Bizler faşistlerden daha akıllıyız ve cesaretliyiz.” dedi.

AYGÜL BİLGİ, “AİLELERİ ANLAYIŞA VE DESTEĞE DAVET EDİYORUM”

Yargılanan Grup Yorum üyesi Helin Bölek’in annesi Aygül Bilgi, “ Kızım adalet örneği vermek için süresiz açlık grevinde. Buradan ailelere sesleniyorum. Çocuklarımız oradayken bizim boğazımızdan bir lokma bir şey geçmiyor. Onlara destek olmalıyız. Halkımız destek olmalı. Onların sesini duyurmak için lütfen sizde bir el uzatın.” diye konuştu.