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28.03.2019
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“Sanat Varsa Hayat Var” klibinde yer alan sanatçılardan açıklama

"Sanat Varsa Hayat Var" klibinde yer alan sanatçılar, klibin Cumhurbaşkanlığı için çekildiğinden habersiz olduklarını söyledi.

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Dünya Tiyatrolar Günü’nü kutladığı videoda yer alan sanatçılardan açıklama geldi. Haldun Dormen, Suna Keskin, Nevra Serezli ve Göksel Kortay, Nilgün Belgün’ün daveti üzerine çekimlere gittiklerini ve klibin Cumhurbaşkanlığı için hazırlandığını bilmediklerini söyledi.

Cumhuriyet’ten Öznur Oğraş Çolak ve Ayça Han’ın hazırladığı habere göre sanatçılar, klibin Cumhurbaşkanlığı için hazırlandığını bilmediklerini söyledi.

Söz konusu isimler, şunları kaydetti:

“NİLGÜN BELGÜN’ÜN KURBANI OLDUK”

Haldun Dormen: “Tamamen Nilgün’ün kurbanı olduk diyorum, hiçbirimiz bunun siyasi bir sonucu olacağından haberdar değildik. Ben bu zamana kadar AKP’den gelen hiçbir davete, hiçbir yemeğe katılmadım. Nilgün’ün haberi var mıydı yok muydu bilmiyorum, kendisi de olmadığını söylüyor.”

Suna Keskin: “Teklif bana Nilgün Belgün’den geldi, söz konusu tiyatro ve sanat olunca benim için akan sular durur. Dünya Tiyatro Günü için bir klip dediği için kabul ettim. Ama ben klibin Cumhurbaşkanlığı için çekildiğini bilmiyordum. Ben de klip yayımlandıktan sonra öğrendim.”

Nevra Serezli: “Tiyatro için bir şarkı yapıldı ve ‘Dünya Tiyatro Günü’nde yayımlanacak’ denildi. Onun için gittim sorgulamadım açıkçası. Haldun Dormen ve diğer arkadaşlarımın ismini de duyunca… Nilgün Belgün beni aramış ulaşamamış, BKM’nin müdürü aradı Tiyatro Günü için bir klip çekiliyor dedi. Bir nebze yardımcı olunursa diye gittim. Ama sonradan klibin sonuna bir şeyler konulmuş bilmiyorum. Olumlu yönden de bakmak gerekirse Cumhurbaşkanı Dünya Tiyatro Günü’nü kutlamış. Yaşını başını almış insanlarız, kolay kolay kullanılmayız, art niyet aramıyorum. Biz sanatçılar, çocuklar için ya da engelliler için denildiğinde tabii varım diyoruz. Bazı zamanlarda bunu düşünmezsiniz tiyatro lafı denilince gittim.”

Göksel Kortay: “Nilgün Belgün’ün davetiyle gittik haberimiz yoktu. Videoyu da akşam 17.00’de izleyince gördük ne olduğunu. Ama biz bu ülkenin sanatçılarıyız, bu ülkenin halkına sanat yapıyoruz, tası tarağı toparlayıp gidemeyiz. Cumhurbaşkanlığı için yapıldığını bilseydim gider miydim, net bir şey söyleyemiyorum tabii ama; sanat ayrımcı değil, birleştiricidir. Ben her türlü yasaklamaya karşı özgürlükten demokrasiden yanayım. Sanata emek vermiş sanatçıların Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun, dilerim tiyatrolar hiç boş kalmaz. Tiyatro bitmez, tiyatro benim bitmez sevdamdır.”

“SANATÇILARLA PAYLAŞTIK”

Nilgün Belgün ise klibin Kültür Bakanlığı desteğiyle yayımlanacağını projede yer alan sanatçılarla paylaştıklarını söyledi.

“Kültür Bakanlığı da Cumhurbaşkanlığı’na bağlı değil mi?” diyen Belgün, klibin sonuna Erdoğan’ın mesajının ekleneceğinden sonradan haberdar olduklarını ifade etti.

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