Sanatçı Alpay’a ‘terör’ soruşturması

Şarkıcı Alpay, müzik kariyerinin 50’nci yılını 22 Mart’ta Zorlu PSM’de verdiği konserle kutladı. Konser sırasında, sahnede Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan ve Berkin Elvan’ın fotoğrafları gösterildi. Bu sırada Alpay, “Sıradaki şarkım, devlet tarafından zalimce katledilen bu güzel insanlara gelsin” dedi.

ŞİKÂYET ÜZERİNE SORUŞTURMA

Sabah’ın haberine göre, o gün konseri izleyen bir kişi, polis merkezine giderek Alpay’ın “terör örgütü üyelerini övdüğü ve devleti aşağıladığı” iddiasıyla sanatçıdan şikayetçi oldu. Seyircinin ihbarı sonrası, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ALPAY’DAN AÇIKLAMA

Hakkında soruşturma açılan Alpay BirGün’e konuştu. Alpay şunları söyledi:

“Benim ellerinde güllerle diye bir şarkım var. Her konserimde söylüyorum. ‘Ellerinde güllerle girdiler kara toprağa utansın kara toprak utansın dünya’ sloganı bu. Bu şarkıyı söyleyen şunu diyorum: ‘Devlet tarafından katledilmiş olan, Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerince katledilmiş olan Deniz Gezmiş ve arkadaşları ile Gezi Direnişi’nde yaşamını yitirmiş olanlara adıyorum.’ Çok doğru söylüyorum. Deniz Gezmiş ve arkadaşları vatan haini değildi, Gezi Direnişi’ne katılanlar da vatan haini değildi. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerince katledildiler. Türkiye’yi seven herkesin bunları konuşması gerekir. Devlet denen kurum kritik edilmeyecek bir kurum değildir. İnsanlar tarafından yönetilir. Bütün insanlar bunları konuşabilmelidir. Bunlar konuşulmadıkça Türkiye bir karış ileri gidemez.”

Soruşturmadan haberi olmadığını söyleyen Alpay “Eğer iddia doğruysa tamamen saçmalık. Ama benim haberim yok” dedi.