Sanatçılar Alper Taş için buluştu: Taş, umutlarımızın kardelenidir

31 Mart yerel seçimlerine 2 gün kala CHP’nin Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş’a bir destek de sanatçılardan geldi. Çok sayıda oyuncu, şair, müzisyen ve aydın katıldıkları basın toplantısıyla Alper Taş’ın, özlenilen Beyoğlu için büyük bir fırsat olduğu vurgusunu yaptı.

Füsun Demirel, Levent Yılmaz, Levent Üzümcü, Edip Akbayram, Genco Erkal, Nur Sürer, Güneş Duru Yaşar Miraç, Demir Karahan ve Baran Seyhan’ın katıldığı basın toplantısında ilk olarak konuşan Alper Taş, sanatçı ve aydınlarla bir araya gelmenin kendilerini daha da güçlendirdiğini söyledi.

“Beyoğlu’nda bugüne kadar çok iyi bir rüzgâr yakaladık. 8 puan farkla başladığımız yarışta şu an başa başız. Mahalle çalışmalarında ise tüm halkımızın desteğini arkamıza aldık ve almaya da devam ediyoruz. Bugün ise halkın sanatçıların da desteğini yanımızda hissetmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Alper Taş, kamuoyunda büyük beğeni toplayan Beyoğlu’nda çocuklara Küçük Kara Balık kitabının dağıtımıyla alakalı, “Beyoğlu’na umut olduk. Bize ‘Yoksul, muhafazakâr mahallelere nasıl gireceksiniz?’ diye sordular. Biz bu halkın çocuklarıyız. Nasıl bir ilişki kurduğumuzu, kurabileceğimizi herkese gösterdik. Bizim halkımızla muhabbetimizi engellemeye çalıştılar ama başaramadılar. Seçim sonrasında da kazandığımızda da neler yapacağımızı görecekler” diye konuştu.



“KAZANMAK GÜZEL ŞEY BE KARDEŞİM!” DİYECEĞİZ

“Burada olan ya da olmayan tüm sanatçılarımıza çok yüklendiler. Elit dediler, kaymak tabaka dediler. Oysa kaymak tabaka olan ta kendileridir. Biz seçim çalışmalarında iz bırakmak için yola çıktık. Bıraktık da. Kazanacağız ve iz bırakmaya da devam edeceğiz” diyen Taş, Beyoğlu’nun eski günlerini sanatçılarla yeniden oluşturacaklarını ifade etti. Beyoğlu’nda sanatın sadece İstiklal Caddesi’nden ibaret olmadığını vurgulayan Taş, “45 mahallemizde halkımızın tamamına sanatı ulaştıracağız. Halkımıza ‘Kazanmak güzel şey be kardeşim!’ dedirteceğiz. Halkımızı mutlu edeceğiz!” dedi.

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“SANATÇI MÜSFETTELİĞİNE DEVAM”

Taş’ın ardından ilk olarak konuşan usta müzisyen Edip Akbayram, “Alper Taş’ın umut olduğunu düşünüyorum. Türkülerimizi ezilen halklarımız için söyledik yıllardır. Alper Taş’ın da böyle hareket edeceğini biliyorum. Onunla beraber kültür ve sanatın yeniden buram buram kokacağı bir Beyoğlu olacak. Ben sanatçı müsfetteliğine devam ediyorum. Geçenlerde durdum düşündüm, kaç Cumhurbaşkanı, kaç Başbakan gelip geçti diye. Hepsi geliyor, gidiyor ve ben sanatçı müsfetteliğine devam ediyorum” dedi.

“BEYOĞLU’NA BİR SOSYALİST ELİ GEREK”

Usta tiyatrocu Genco Erkal ise, “Çocukluğum ve tüm sanat hayatım Beyoğlu’nda geçti. Ama son 15 yıldır Beyoğlu’nun ruhunu öldürdüler. Oysa burası kültür ve sanatın merkeziydi. Buraya bir sosyalist eli gerekliydi. Alper Taş bizi bütün özlemlerimize kavuşacaktır” dedi.

“BEYOĞLU’NUN IŞIĞI İÇİN TAŞ’I İSTİYORUZ”

Erkal’dan sonra söz alan Nur Sürer ise ilk olarak Alper Taş’ın seçim taahhütnamesinin dikkatini çektiğini belirterek, Okmeydanı’ndaki tapu sorunu dahil olmak üzere birçok şeyin çözümünün Taş ile beraber geleceğini vurguladı ve ekledi: “Antalya’da, Bursa’da, Adana’da ve Beyoğlu’nda biz kazanacağız. Beyoğlu’nun ışığı için Alper Taş’ı istiyoruz!”

İlk olarak basın toplantısına katılmak isteyen ancak sağlık sorunları sebebiyle katılamayan Zeynep Oral’ın mesajını okuyan Kıymet Coşkun, “Beyoğlu demek İstanbul demek. İstanbul’u ve Beyoğlu’nu geri alacağız!” dedi. Redd grubunun kurucularından Güneş Duru, “Beyoğlu’nun Alper Taş’ın samimiyetini ihtiyacı var” derken, Baran Seyhan ise herkesi oy kullanmaya çağırdı.

“SEÇİMDEN SONRA FÜSUN ABLA’YI GERİ KAZANACAĞIZ”

Beyoğlu’nun yaşadığı dönüşüm sonrasında Cihangir’den ayrıldığını aktaran Füsun Demirel, “Biz burada yaşardık. Beyoğlu bizim ikinci evimizdi. Film ve tiyatro festivallerini izlerdik. Ve daha bir sürü şey. Bütün bu değerler bir bir elimizden alındı. İçim paramparça. Ama inanıyorum ki, Alper Taş’la beraber umudumuzu yeniden koruyacağız. Alper Taş’ı bir kardelen çiçeğine benzetiyorum. Kışın ortasında bizi umudu yeniden yaşatacak” dedi. Taş ise Demirel’in Beyoğlu’ndan ayrılmasına, “Seçimden sonra Füsun ablayı Beyoğlu’na geri kazanacağız” şeklinde cevap verdi.

“SOKAĞIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Levent Üzümcü, Gezi Direnişi’ni hatırlatarak, “Bazı yerler çok fazla anlam ifade eder. 5 sene önce burada biz bir avuç yeşilliğimizi korumak istedik. Ve bu her yere sirayet etti. Yeşilliğimize, çocuklarımıza, sokağımıza sahip çıkmak içindi her şey. Alper Taş ile beraber bu umudumuzu da koruyoruz” diye konuştu.

“ALPER BİR HALK ÇOCUĞU”

Son olarak konuşan Yaşar Miraç, “Alper bir halk çocuğu. Tüm Beyoğlu ve tüm Türkiye’nin değişimi için Alper hepimiz adına bir şans. O kazanınca yalnızca Beyoğlu değil arka mahalleleri de kazanacak” dedi.

GENCO ERKAL’A DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Alper Taş, 28 Mart’ta 81. yaşını kutlayan Genco Erkal’a bir doğum günü sürprizi yaptı ve tüm sanatçılarla beraber doğum günü pastası kestiler.