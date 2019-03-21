Sanatçılar, Metin Ersoy’u anlattı

“Kalipso Kralı” Metin Ersoy’un 85. yaş günü “Calypso Night: Metin Ersoy Tribute” etkinliğiyle 21 Mart akşamı Babylon’da kutlanacak.

Güney Amerika sahilleri ve Karayip Adaları’ndan tüm dünyaya yayılmış halk müziği Kalipso’nun Türkiye’deki “kral”ı Metin Ersoy, kilometrelerce öteden Kalipso müziklerini getirerek bu coğrafyada sevdirmeyi başardı.

İki yıl önce aramızdan ayrılan Metin Ersoy’un 85. doğum gününde; Emir Ersoy Orkestrası ve konukları Meltem Cumbul, Yaşar, Orçun Sünear, Cansel Elçin, Hakan Eren, Cüneyt Akgün, İlham Gencer, Ercan Turgut, Banu Kunt Işık ve Keremcem Metin Ersoy’un seslendirdiği ve sevdiği şarkıları yorumlayacak. Babylon’da gerçekleşecek Calypso Night: Metin Ersoy Tribute konuk sanatçıları Metin Ersoy hakkında konuştu.

Meltem Cumbul: “Çocukluğumun merak, renk ve danslarına bir yenisini ekleyen kalipso diyarına ait kral”

Yaşar: “Ne zaman seni düşünsem gözümün önüne güzel gülüşün geliyor sonra yüzüme bir tebessüm sonra içime bir özlem…”

Orçun Sünear: “Metin Ersoy aklıma geldiğinde fillere karşı, kocaman dertlere karşı şarkı söyleyebilen ve enerjisi hiç bitmeyen calypso kralı geliyor.”

Cansel Elçin: “Johnny Weissmuller gibi yakışıklı, Frank Sinatra gibi şarkı söyleyen ve Tarzan gibi mızrak fırlatan Metin abim.”

Hakan Eren: “Bizlere kalipsoyu sevdiren, hayatımıza renk ve motivasyon getiren şarkıların büyük yorumcusu.”

Cüneyt Akgün: “Kore Savaşı sırasında tanıştığı Kalipso müziğini Türkiye’ye taşıyarak, kendinden sonra gelen nesillere denizaşırı diyarların kapılarını neşe ve müzikle aralayan Türk müzik tarihinin en beyefendi kılavuz kaptanıdır Metin Ersoy.”

İlham Gencer: Tanıdığımda 20 yaşındaydı ve O’nun lakabını ben koydum “Kalipso Kralı“

Banu Kunt Işık: “Benim için Metin amca; en dürüst vatansever, en doğru Atatürkçü, çok büyük yorumcu, harika bir baba ve latin müziğinin Türkiye’deki en önemli öncüsü ve Türkiye’nin unutulmaz Kalipso kralıdır. Hep kalbimde.”

Keremcem: “Kendi döneminin nezaketini bugüne taşıyan Kalipso Kralımız Metin Ersoy “Gemi”sine binip aramızdan ayrılalı 2 sene oldu. Biz oğlu Emir’le anısını sahnelerde yaşatmaya devam edeceğiz. Gururla..”