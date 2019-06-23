Sanatçılardan Ekrem İmamoğlu’na tebrik mesajı

Yenilenen İstanbul seçimlerini Ekrem İmamoğlu’nun kazanması üzerine sanatçılar da seçim sonuçlarına ilişkin görüşlerini Twitter üzerinden paylaştı. Seçim yarışında galip gelen Ekrem İmamoğlu’nu kutlayan ünlüler, herkesi kucaklayan siyasete özlem duyduklarını ifade ettiler.
Şevval Sam sosyal medya hesabından, “Ekrem Başkan herkesi kucaklayan, muhteşem bir konuşma yaptı. Uzun zamandır hasret kaldığımız bir tevazu ve sevgi vardı cümlelerinde. Sonucun 16 milyona hayırlı olmasıdır dileğim. Binali Yıldırım‘ı da tebrik ederim. Elimizi taşın altına koyma zamanıdır artık!” paylaşımını yaptı. Bülent Emrah Parlak ise “Hani çünkü çalmışlardı?” diye sordu.
İşte sanatçıların Ekrem İmamoğlu mesajları: