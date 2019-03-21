22.03.2019
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Sanatçılar yer değiştirip beraber üretecek

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Fotoğraf: İKSV

Almanya, Fransa, Hollanda ve Türkiye arasında farklı disiplinlerden sanatçıları misafir edecek ‘Be Mobile – Create Together’ programına başvurular başladı.

Önceki gün İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nda (İKSV) gerçekleştirilen basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulan program Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından Türkiye-AB Kültürlerarası Diyalog programı kapsamında gerçekleştirilecek. Proje kapsamında, dijital ve görsel sanatlar, performans sanatları veya edebiyat alanlarında faaliyet gösteren, kariyerlerinin başındaki Türkiye’den sanatçı ve yazarlar Avrupa’da, Avrupa’dan benzer sanatçı ve yazarlar ise Türkiye’deki misafir sanatçı programlarına katılım olanağı bulacak.  Program, genç yetenekleri teşvik etmenin yanı sıra Türkiye ile Avrupa’nın sanat ortamları arasında kalıcı bağların oluşumuna katkı sunmayı amaçlıyor.

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Proje kapsamında Türkiye’den 13 sanatçı Fransa, Hollanda ve Almanya’ya giderken; Fransa, Hollanda ve Almanya’dan 13 sanatçı Türkiye’ye gelecek. Türkiye’deki sanatçılar sadece Fransa, Almanya ve Hollanda’daki misafir sanatçı programlarına; Fransa, Almanya ve Hollanda’daki sanatçılar ise yalnızca Türkiye’deki programlara katılabilecek. Katılımcıların kalma süreleri ise misafir sanatçı programına göre değişiklik gösterecek. Seçildikleri programa göre sanatçıların kalma süreleri minimum 1, maksimum 6 ay arasında değişecek.

Sanatçıların seyahat ve barınma masraflarının yanı sıra işlerini üretmek için yapacakları harcamalar proje tarafından karşılanacak.

Başvurular 30 Nisan’a kadar

Fransa, Hollanda, Almanya ve Türkiye’den görsel ve dijital sanatlar, performans sanatları alanlarında kariyerlerinin başındaki sanatçıların yanı sıra yazarlara da açık çağrıda bulunan projeye, son üç yıldır katılımcı ülkelerin birinde yaşayan ve çalışan, ilgili alanlardaki yetkinliğini ve istekliliğini ortaya koyabilecek olan tüm adaylar başvurabilir.

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Kariyerinin başında, daha önce sergi deneyimi olan, yeterli bir portfolyo sahibi ve pratiğini geliştirmeye açık tüm sanatçılar, hiçbir yaş sınırı olmaksızın, projeye başvuruda bulunabilir.

Başvuru şartlarını sağlayan sanatçılar, 20 Mart-30 Nisan tarihleri arasında dolduracakları başvuru formuna portföylerini ekleyerek başvurularını gerçekleştirebilirler.

Adaylar uluslararası bir seçici kurul tarafından değerlendirilecek. Programa kabul edilecek sanatçılar, başvuru koşullarını sağlama, ön eleme ve uluslararası jürinin değerlendirmesi olmak üzere üç aşamalı bir süreç sonunda belirlenecek.

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