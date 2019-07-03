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03.07.2019
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Sanatın geleceği onu yapan sanatçıların elinde

Withers yaşayan en önemli söz yazarlarımızdan ve dediğiniz gibi birçok insan onu biliyor ve şarkılarını seviyor ama genelde kimin yazdığını bilmiyorlar. Bunu değiştirmeyi ve onun mirası hakkındaki farkındalığın artırılmasına katkımın olmasını istedim

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Deren GÜLSEVER

Dünya caz sahnesinin son yıllarda adını sıkça konuştuğu isimlerden birisi de José James. Sanatçı, çağdaş Amerikan cazının önde gelen temsilcilerinden biri olarak kabul gören müzisyen Bill Withers’a atfettiği son albüm projesi Lean on Me ile kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Bu akşam da İstanbul Caz Festivali’nin konuğu olarak grubuyla Sultan Park’ta Withers şarkıları söyleyecek. Kendine has tarzını caz, R&B ve hip-hop unsurlarıyla harmalamış James ile konser öncesinde müziğini ve Bill Withers’ı konuştuk

• Şimdiye kadarki İstanbul deneyiminiz nasıldı?

İstanbul’u çok seviyorum. Bu üçüncü gelişim. Dünyada da kesinlikle en sevdiğimde şehirlerimden biri. Yemekler, renkler, tarz ve mimari hep bana ilham veriyor. Tekrar geldiğim için mutluyum.

• Caz müziğin geleceği için ne söylersiniz? Caz müziğin diğer çılgın müzik türleriyle birlikte kullanılmasını/iş birliği yapmasını seviyor musunuz?

Her çeşit sanatın geleceği onu yapacak gelecek kuşak sanatçılara bağlı. Şükürler olsun ki caz müzikte bir sürü inanılmaz yeni sanatçılar var. Cecile McLoren Salvant, Michael Mayo, James Francies, Aneesa Strings, Butcher Brown – yani caz müziğin geleceği emin ellerde. Bence yeni müzik ve türlerle yapılan deneyler her zaman iyidir, Quincy Jones’un Michael Jackson’ın için albümler yapmış olması gibi.

• Pek çok insan Bill Withers adının farkında olmasalar da, aslında şarkılarını ezbere biliyorlar, siz onunla nasıl tanıştınız?

Bu doğru! Aslında beni onunla albümün prodüktörü ve Blue Note Records’ın Başkanı olan Don Was tanıştırmıştı. Birlikte Hollywood’daki Musso and Frank’s’da çok keyifli bir akşam yemeği yemiştik. Bill ile tanışmak hayatımın dönüm noktalarından biriydi. Sıcak, akıllı ve eğlenceli bir adam Bill. Şarkılarına kendi tarzımda cover yapmama izin vermişti. O da albümün fanlarından biri ve kızı Kori Withers ile de sahne alma şansım oldu! Şahane bir şey

• Neden Bill Withers’ın işlerinden oluşan bir albüm yapmak istediniz ki? Favori müzisyeniniz mi yoksa sadece onun o zamansız şarkılarını çalmak mı istediniz?

O yaşayan en önemli söz yazarlarımızdan ve dediğiniz gibi birçok insan onu biliyor ve şarkılarını seviyor ama genelde kimin yazdığını bilmiyorlar. Bunu değiştirmeyi ve onun mirası hakkındaki farkındalığın artırılmasına katkımın olmasını istedim. Aynı zamanda, tüm zamanların en çok bilinen şarkılarından olan Ain’t No Sunshine’a, Just the Two of Us’a, Lean on Me and Lovely Day’e cover yaparak kendimi zorlamak/denemek istedim. Sonuçlarından memnunum ve kesinlikle tüm dünyada insanlar Bill’in şarkılarını seviyorlar.

• Billy Holiday’i ‘müzik anneniz’ olarak tanımladınız, onun için de bir albüm yapmak isteyebileceğinizi söyleyebilir miyiz?

Evet yaptım! Hem de çoktan. Adı “Yesterday I Had the Blues: The Music of Billie Holiday”. 2015’te Blue Note’tan çıktı

• Favori Bill Withers şarkınız hangisi?

Sanırım “Lean On Me”. Bu arkadaşlığın ve kardeşliğin en önemli ve en güçlü marşı. Bence bu eğer başkasının sorununa karşı biraz hoşgörülü ve anlayışlı olursak geleceğin nasıl olacağının mükemmel bir örneği.

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