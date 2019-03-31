Sanatın kurmacası gerçeklik uğrunadır

BİRGÜN PAZAR

Devletin kültür sanat politikalarını Süreyya Karacabey ile konuştuk.

• Hükümet her alanda olduğu gibi kültür-sanat alanında da pek çok dönüşüm gerçekleştirmeye çalışıyor. Çürümeye terk edilen Muammer Karaca Tiyatrosu, yılların AKM’sinin yıkılması, düşüncelerini ifade ettikleri için Şehir Tiyatrosu’ndan atılan oyuncuları, hükümeti eleştirdiği için yurtdışına çıkışı yasaklanan sanatçıları ve Kadıköy’de Dünya Tiyatrolar günü dolayısıyla yapılan ve gelenekselleşen yürüyüşün, valilik tarafından yasaklanmasını düşündüğümüzde Türkiye’de son 17 yılda gerçekleştirilmeye çalışılan dönüşüm ve bunun kültür-sanat’a olan etkisi hakkında neler söyleyebilirsiniz?



Sanat ve onun üzerindeki spekülasyonların iki boyutu var, birincisi daha geniş bir düzlemde içine kapanmış bir dünyanın çıkışsızlığında kendini piyasa koşullarının kıskacında, giderek metalaşan bir emek biçimi olarak bulan ve eski dünyanın ona ayırdığı yeri kaybettikçe kendi özgüllüğünü bir kriz olarak yaşayan sanatın sorunları. Burası ortak alana ait, dünyadaki bütün sanatçıları içine alan büyük bir kapsanma. Teşviklerin ve desteklerin sonuna işaret ediyor bu tarih ve artık sanat emeğini, diğer emek biçimlerinden ayıran, sistemin içinde ama aralıkta bir yerde kalmasını sağlayan politikalar yok. İkinci boyut bu ülkeye özgü, destek olmadığı alana doğrudan saldıran, hatta gereksiz bulan bir yönetim politikasının nesnesi olarak sanatın durumu. Aslında bir kültür politikası yok ortada, sanatla ilgili herhangi bir tefekkür de mevcut değil, sanat ve kültür alanında gerçekleşen ihlallerin listesini yazsam ne demek istediğim daha net anlaşılabilir. Bu durumda buraya özgü olanı oluşturan, yurttaşların varlık alanlarını daraltıp, tek biçimleştirmeye çalışan bir anlayışın sanattaki izdüşümlerinden ibaret. Bir tiyatro binasının tarihi onları ilgilendirmiyor örneğin, kentsel dönüşümde ranta havale edilecek diğer mekanlardan bir farkı yok gözlerinde. Muhafazakar onlar ama kaybolan tarihsel mirasın muhafazası için mücadele edenler muhalifler. Dolayısıyla burada vuku bulan bir şeyi geliştirmekten çok bir varlık savunmasından ibaret. İki zihin arasında gidiş geliş aslında yaşadığımız, düşündüğümüzle deneyimlediğimiz şeyler radikal bölünmüş durumda ve sanat hakkında konuşmanın teorik çerçevesini hep aşağıya çeken bir durum içindeyiz. Sonuç olarak geciktirici bir dönem, çünkü sanat ancak bir özgürleşme sürecinin içinde gelişebilir, elbette baskıcı bir düzende de sanat yapılabilir ama dışlayıcı bir bakışın tanıklığı altında, Negri’nin dediği gibi mucizevi bir biçimde onun potansiyelleri hayatta kalabilir.



• Kültürel hayatın piyasanın insafına terk edildiği, baskılarla sansürlerle susturulduğu bir Türkiye’de sanatçının durduğu yer neresi olmalı?



Sanatçı miti, gerçekte az örneği olmasına karşın hep bir itirazla, başkaldırıyla, eleştirellikle biçimlenmiştir. Durduğu yer konusunda bir fikri olanları, olmayandan ayırmak gerekiyor, insan sadece sanatla uğraşıyor diye olup biten karşısında daha duyarlı, daha eleştirel olmuyor. Tuhaf bir biçimde sanatla uğraşan, tarihsel düzlemde onu diğer ölümlülerden ayıran bir işle uğraştığı konusunda örtük bir inanca sahip olmayı sürdürüyor. Sanatçı duruşu diye bir şey var örneğin, onu diğerlerinden ayıran bir özellikler toplamına işaret ediyor. Çok havalı. Bir sanatçının tahakkümü kabul etmesi, yaratıcı edimine aykırı kabul edildiğinden bir duruştan söz edilmiş aslında. İçinden geçtiğimiz süreç, herkes için olduğu gibi sanatçıyı da bir tutuma zorluyor, onun sanatı inşa edebilmek için bir özgürlüğü inşa etmesi gerektiğinin farkına herkesten önce varması gerekiyor, varlığının gereği bu, gündelik anlamda “siyasetle” ilgilenmek bile değil. Salt işini yapmak için bile siyasetin dolayımına ihtiyacı olduğunu kavraması gerekiyor, sanat evet bir tekillik belki ama özgürleşmiş bir kolektif bu tekilliğin garantörü. Apolitik sanatçılara sadece bunu söylemeliyim. Oyunu yasaklanan biri, hapse atılmış bir başkası, onun işini yapmasının engelidir, kendi başına gelmesi gerekmez.



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• 15 yıl DTCF Tiyatro bölümünde akademisyenlik yaptınız ve bir KHK ile görevinizden uzaklaştırıldınız. Pek çok alan gibi üniversitelerinde içeriğinin boşaltılmaya çalışıldığı bugünlerde, Tiyatro bölümü öğrencilerinin ve hocalarının yaşadığı sorunlar hakkında neler söylersiniz?



Yirmi yıldan fazla çalıştım tiyatro bölümünde ve çalışırken karşılaştığım en temel mesele, sanat okulları konusunda üniversitelerin bir vizyonlarının olmaması, genellikle iltifat edip ihtiyaçlar konusunda kayıtsızlıklarıydı. Bir çeşit “fazla” olarak görüyorlardı sanat eğitimine yapılan yatırımları. Çoğunlukla da anlamıyorlardı. Çünkü sanat eğitimi gerçekten özel bir alan, mekanından araçlarına, dünya ile bağ kurma ihtiyacına kadar. Bunlar hep yetersizdi, fakat giderek katlanarak arttı çünkü artık bir sanat eğitimine ihtiyaç var mı diye tartışabilen zihniyetlerin zamanındayız. Bütün sanat okulları kapansa hiç rahatsızlık duymayacak yöneticilerden söz ediyorum. Özel yetenek sınavını bölüm görüşüne gerek duymadan genel sınava çevirebilirler ya da doğası gereği az sayıda öğrenciyle eğitim yapması gereken bir bölümün kontenjanını yukarıdan belirleyebilirler. Bütün bunlar değişebilir de. Öte yandan okul ile piyasa arasındaki ilişkinin daha düz bir çizgide algılanması –özellikle tiyatro bölümlerinde- farklı işlere soyunacak, risk alacak öğrencilerin sayısını kaçınılmaz olarak azalttı. Mezun sayısı çok fazla ve onları istihdam edecek ölçekte bir iş çeşitliliği yok, çoğu güvencesiz çalışıyor, aralarından çok azı istedikleri yerlerde çalışmaktalar. Dolayısıyla hocaların ve öğrencilerin hep mücadele etmesi gereken bir eğitim biçimi söz konusu olan.



• Bugün gerçeklik algısının yitirildiği, yalanlar üzerinden üretilen bir Türkiye siyaseti var. Gerçekliğe karşı sanatın ve sanatçının sorumluluğunu nasıl tariflersiniz? Bütün bu yaşanan dönüşüme karşı nasıl bir kültürel mücadele yürütebiliriz?



Sanatın kurmacası gerçeklik uğrunadır, kurduğunu gizlemediği için yalan söylemez, dış dünya ise bütün gerçekliğini yalanlar üzerine kuruyor, aldatma, yanılsama yaratmak ve gerçekliği gizlemek. Gizlenen gerçekliği söylemek suç örneğin, pek çok insan bu yüzden yargılanıyor. Sanat ise hep toplumsal /bireysel aldanışların aralanmaya çalıştığı bir yerden konuştu hep, gerçekliği tartıştı ve hakikati talep etti. En azından iyi sanat eserlerinin ortak özelliği bu oldu. Dünyanın bilgisi kurmacaya döndüğünde de sanat, kendi edimini gerçeklik olarak tanımladı, temsile itiraz etti, yanılsamayı uzaklaştırdı, rol kavramını tartıştı.

Bunlar hep bir hakikatin inşasındaki rolünü kavramasıyla ilişkiliydi. Eskiden kurmacanın referansı dışsal gerçeklikti, şimdi böyle bir ilişki problematik hale geldiyse, sanat gerçekliği kuracak ve belki de sanat, hayata öğretecek gerçekliğin ne olduğunu. Ben sanatın potansiyeline, özgürleşecek bir toplum için kurucu unsur olduğuna inanıyorum. Yaratıcı ifade her şeyi sermayenin hizmetinde gören, kalpsiz gerçekliğin başkasıdır, yeniden kurmanın, biçimlemenin modelleri, toplumsal gerçekliğin inşası için de bir ilham noktasıdır.