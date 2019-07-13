Sanayi can çekişiyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 gerilerken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 artış kaydetti. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, mayısta madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,8 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,1 arttı.

Sanayi üretimi eylül ayından beri yıllık bazda kendisini toparlayabilmiş değil. 9 aydır küçülmeyi sürdüren sanayi kesimi aynı zamanda işsizliğin artması ve ücretlerin baskılanmasına da neden oldu.

2018 Eylül: -3,3

2018 Ekim: -6,2

2018 Kasım: -7

2018 Aralık: -9,9

2019 Ocak: -7,4

2019 Şubat: -5

2019 Mart: -2

2019 Nisan: -3,8

2019 Mayıs: -1,3

Bu süre içinde eylül ayında mart ayına kadar geçen 6 aylık sürede sadece sanayi kesiminde istihdam 200 bin kişiden fazla azaldı. 2018 Eylül ayında sanayi kesiminde istihdam edilen kişi sayısı 5 milyon 698 bin kişi iken, mart ayına gelindiğinde bu sayı 5 milyon 482 bin kişiye geriledi.