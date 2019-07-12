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12.07.2019
Anasayfa EKONOMİ Sanayi üretimi yüzde 1,3 azaldı

Sanayi üretimi yüzde 1,3 azaldı

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, sanayi üretimi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 azaldı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,8 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,1 arttı.

Bir önceki aya göre yüzde 1,3 artış

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,9 arttı.

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