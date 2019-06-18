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19.06.2019
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Sanayi üretiminde düşüş devam ediyor: Son 8 aydır daralıyor

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Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 azaldı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1 geriledi. Sanayi üretimi yıllık bazda son 8 aydır daralıyor. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 geriledi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 1 düşüş kaydetti.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,39 düşüş gösterdi. Bu dönemde 113,3 olarak hesaplanan endeks, geçen yıl nisanda 114,9 seviyesinde bulunuyordu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları incelendiğinde, nisanda bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 1,9 ile elektrik, gaz, buhar sektöründe olurken, en fazla düşüş yüzde 7,8 ile madencilik ve taşocakçılığı sektöründe kaydedildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, nisanda bir önceki aya göre imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,9 azaldı. Endeks, dayanıksız tüketim malında yüzde 0,3, enerjide yüzde 1,4 yükselirken, ara malında yüzde 1,5, dayanıklı tüketim malında yüzde 3,7 ve sermaye malında yüzde 2,3 geriledi.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, geçen yılın nisan ayına göre yüzde 9,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,2 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,7 artış gösterdi. Endeks, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,8 ve enerjide yüzde 4,6 artış gösterirken, ara malında yüzde 8,5, dayanıklı tüketi malında yüzde 0,2 ve sermaye malında yüzde 7,6 azaldı. 

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları ve revizyonlar şöyle:

YılOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralıkYıllık Ortalama
2014128,29,36,75,34,17,55,43,222,54,55,7
2015-0,315,46,87,86,12,612,16,95,56,67,95,8
20168,2103,93,75,62,9-2,32,4-1,86,331,43,4
20173,63,96,48,85,36,715,19,614,78,99,913,79
201811,79,57,45,65,92,25,30,7-3,3-6,2-7 -9,9 1,3
2019 -7,4 -5 -2 -4   

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