Sanayide borç katlandı, kâr faize gitti

BDDK verilerine göre nisan ayı itibariyle imalat sanayii sektörünün toplam borcu 538 milyar lira oldu. Diğer yandan bu tutar geçen yıl aynı ayında 418 milyar liraydı. Böylece imalat sanayinin toplam borcu bir yılda yüzde 29 arttı.

İmalat sanayinin borç yükü sektörün finansman giderlerini de katlıyor. Geçen gün açıklanan İSO500 verilerine göre imalat sanayinin en büyük 500 şirketinin net kar 63,5 milyar lira oldu. Ancak bu tutarın yüzde 88’i finansman giderlerini karşıladı. Başka bir deyişle sanayi sektörü elde ettiği karı aldığı borcun faizini ödemek için kullandı. Artan faizlerle beraber zorlanan sanayide ise çalışan sayısı azalıyor ve işsizlik artıyor.

Sanayi daralıyor işsizlik artıyor

Türkiye’de TÜİK verilerine göre son 1 yılda yaklaşık 800 bin kişi işinden oldu. İşinden olanların 239 bini başka bir deyişle yüzde 30’u sanayi sektöründe. Özellikle enerji sektöründeki yüksek borç yükü sektörde firmaların batmasıyla sonuçlanıyor. Çalışan sayısına göre en büyük sanayi kuruluşu olan Arçelik’te toplam 16 bin 700 kişi çalışıyor. Sanayideki yangın yüzünden işini kaybeden kişi sayısı 14 Arçelik’ten daha fazla.

İlginizi çekebilir: Ekonomi dahil her şey geriye gidiyor!

Finansman gideri 2 kat arttı

İlginizi çekebilir: İVME

Şirketlerin borç stoğuna tahakkuk eden faiz giderleri olarak zöetlenebilecek finansman giderleri sadece 1 yıl içinde 2 kat arttı. 2017 yılında İSO500’ün toplam finansman gideri 35 milyar lira iken, 2018 yılında 95,8 milyar lirayı buldu. Böylece Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarının net karının yüzde 88,9’u faiz ödemelerine gitmiş oldu.

İşte rakamlarla sanayi sektörü;

Toplam borç

2018: 418 milyar lira

418 milyar lira 2019 Mart: 527 milyar lira

527 milyar lira 2019 Nisan: 538 milyar lira

Toplam finansman gideri

2017: 35 milyar lira

35 milyar lira 2018: 95,8 milyar lira

Finansman giderinin faaliyet kârına oranı

2017: yüzde 49,8

yüzde 49,8 2018: yüzde 88,9

Sanayide istihdam edilen kişi sayısı