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03.06.2019
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Sancaktepe’de “Sigara kalmadı” kavgası: 2 yaralı

birgun.net birgun.net

İstanbul Sancaktepe’de sigara kalmadığını söylenmesi üzerine kızarak ayrıldığı markete, iki arkadaşıyla dönen müşterinin başlattığı sopalı, sandalyeli kavga kanlı bitti.

Bıçaklanarak yaralanan marketin iki ortağı hastaneye kaldırılırken, müşteri ve 2 arkadaşı gözaltına alındı. Saldırı ve kavga anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 12.00 sıralarında Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi Alparslan Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre markete gelen Barış K., market sahibi Binali Işık’tan sigara almak istedi. İstediği sigaranın kalmadığını öğrenen müşteri markette küfretmeye başlayınca market sahipleri Binali Işık ve Adem Işık, Barış K.’nın dışarı çıkmasını söyledi.

Market sahipleriyle tartışmaya başlayan Barış K. marketten dışarı çıktıktan kısa süre sonra yakınları Harun K. ve Bayram K. ile birlikte markete ellerine aldıkları sopa ve sandalyelerle geri döndü.

Market sahipleri ve müşteriler arasında sandalye ve sopalı kavga başladı. Çıkan kavgada Binali ve Adem Işık, bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Harun K., Barış K. Ve Bayram K. gözaltına alındı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüpheliler ile market sahipleri arasında çıkan kavga güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde müşterilerin ellerinde sopalarla markete geldiği, müşterilerin ve market sahiplerinin birbirlerine sandalye ve sopalarla vurdukları ve olay yerine sağlık ekiplerinin geldiği görülüyor.

Kaynak:DHA

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