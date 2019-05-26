Sancaktepe’de toprak kayması: Bina boşaltıldı

İstanbul Sancaktepe’de yan tarafta bulunan inşaat alanındaki toprak kayması dolayısıyla girişi kullanılamaz hale gelen 3 katlı binadaki vatandaşlar itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.
Alınan bilgiye göre, Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi Cihad Sokak’ta inşaat çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu, yan tarafta bulunan 3 katlı binanın girişi kullanılamaz hale geldi.
Gelen itfaiye ekiplerince binada bulunanlar balkon ve pencerelerden merdiven yardımıyla tahliye edildi. Binaya giriş ve çıkışların kapatıldığı belirtildi.