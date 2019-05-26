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26.05.2019
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Sancaktepe’de toprak kayması: Bina boşaltıldı

İstanbul Sancaktepe'de inşaat çalışmaları esnasında meydana gelen toprak kayması nedeniyle bina girişinin çöktüğü bunun üzerine binanın boşaltıldığı belirtildi.

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İstanbul Sancaktepe’de yan tarafta bulunan inşaat alanındaki toprak kayması dolayısıyla girişi kullanılamaz hale gelen 3 katlı binadaki vatandaşlar itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi Cihad Sokak’ta inşaat çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu, yan tarafta bulunan 3 katlı binanın girişi kullanılamaz hale geldi.

Gelen itfaiye ekiplerince binada bulunanlar balkon ve pencerelerden merdiven yardımıyla tahliye edildi. Binaya giriş ve çıkışların kapatıldığı belirtildi.

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