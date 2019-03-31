Sandık başında kedi ve köpek

Elazığ’da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanan sahibinin yanında getirdiği köpek yavrusu “Bücür” ilgi odağı oldu. Tekirdağ’da da oy kullanmaya kedisi Zubi ile gelen Şebnem İlhan, dikkat çekti.

Elazığ’da Zeynep Çal, sokakta bulup sahiplendiği “Bücür” adlı köpeğiyle, oyunu kullanmak için Esra-Zafer-Eşref Yıldırım Ortaokulu’na geldi.

Köpek yavrusu, hem oy vermeye gelen vatandaşların hem de sandık kurulu üyelerinin ilgi odağı haline geldi. Hem evde bırakmaya gönlü el vermediği hem de hayvan haklarına dikkati çekmek için oy kullanmaya köpeğiyle geldiğini belirten Çal, “Kendisi gibi sokakta ve barınakta sahiplenmeyi bekleyen bir sürü can var. Sokak hayvanlarına hak ettikleri hayatı sunabilmek için çalışan belediyeler istiyoruz. Bu algıyı oluşturabilmek için köpeğimle geldim.” dedi.

İlginizi çekebilir: HDP Eş Başkanı Sezai Temelli oyunu kullandı

ZUBİ DE SANDIK BAŞINDA

Tekirdağ’da da oy kullanmaya kedisi Zubi ile gelen Şebnem İlhan, dikkat çekti. Zubi, hem oy vermeye gelen hem de sandık kurulu üyeleri tarafından ilgi gördü. Sevimli kedi ile oyunu sandığa bırakan İlhan, şunları söyledi:

“Herkesin hayvanlara sahip çıkması gerekiyor. Yerel yönetimlere bu konuda çok iş düşüyor. Gönüllü hayvanseverler ve yerel yönetimler birlikte çalışmalı.”