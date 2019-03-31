Sandık başındayız

Bugün gerçekleştirilecek yerel seçimlerde 57 milyon 93 bin 985 yurttaş, oy kullanacak. Seçmenlerin 28 milyon 944 bin 306’sı kadın, 28 milyon 149 bin 679’u ise erkek. Bu yerel seçimlerde, 1 milyon 2 bin 392 seçmen ilk kez oy kullanacak. Seçimler, 30 büyükşehir belediyesi, 51 il belediyesi, 922 ilçe, 32 bin 105 mahalle, 18 bin 306 köyde yapılacak.



Büyükşehirlerde seçmenler Büyükşehir Belediye Başkanı, İlçe Belediye Başkanı, Belediye Meclisi Üyeliği, Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti için oy kullanacak. Büyükşehir olmayan illerde İl Genel Meclisi Üyeliği, İlçe Belediye Başkanı, Belediye Meclisi Üyeliği, Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti için oy kullanılacak. Köylerde yaşayanlarsa İl Genel Meclisi Üyeliği ve Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti için oy verecek. Oy pusulaları İl Genel Meclisi Üyeliği için turuncu, İlçe Belediye Başkanlığı için mavi, Belediye Meclisi Üyeliği için sarı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de beyaz renkli olacak.



ne zaman başlayacak?

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Antep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Maraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Dersim, Urfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis 07.00 – 16.00 saatleri arasında oy kullanılabilecek. Bu illerin dışında kalan illerde ise 08.00 – 17.00 saatleri arasında oy kullanılacak. Partiler seçime katılmadıkları yerlerde de müşahit görevlendirebilecek.



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Seçmenler nasıl oy kullanacak?



Oy kullanmaya giden seçmenlerin yanlarında kimlik, ehliyet veya pasaportlarını götürmesi gerekecek. Seçmen oy pusulasını aldıktan sonra kabine gidecek. Kabinde oyunu kullandıktan sonra ise oy pusulasını zarfa koyacak. Oy zarfını sandığa atacak ve son olarak sandık seçmen listesinde adının karşısına imza atacak.



Seçim yasakları



Seçim günü saat 06.00’dan gece saat 24.00’e kadar, alkollü içki satılması, içkili yerlerde ve umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Oy verme süreci devam ederken kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnız yemek verilebilecek.

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Hangi oylar geçersiz sayılacak ?

Yerel seçimlerde seçmenler, oy pusulalarını tek zarfa koyarak sandığa atacak. Bütünlüğün bozulacağı şekilde yırtılmış, koparılmış, çizilmiş veya işaretlenmiş oy pusulaları geçersiz sayılacak.



Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Genelgesi’ne göre, sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, arkasında sandık kurulu mührü ve Türkiye Cumhuriyeti Seçim Kurulu filigranı bulunmayan oy pusulaları geçersiz sayılacak.



Bunun yanında YSK’nin belirlediği oy pusulalarını geçersiz sayacak maddeler şu şekilde;



• Hiçbir yerine ‘evet’ ya da ‘tercih’ mührü basılmamış oy pusulaları.



• Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ayrılan alanlardan birden fazlasına mühür basılmış oy pusulaları.



• Sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenmiş oy pusulaları.



• ‘Tercih’ veya ‘evet’ mührü dışında herhangi bir özel işaret, herhangi bir isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılmış oy pusulaları.



• Pusulada yer alan matbu yazıların ve şekillerin dışında yazılar, harfler, sayılar yazılmış veya şekiller çizilmiş birleşik oy pusulaları.



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• Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ait bölümleri belirgin bir şekilde ve özel olarak karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş oy pusulaları.



YSK Genelgesi’ne göre, zarfların açılması veya okunması sırasında pusulanın bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının yırtılması kullanılan oyu geçersiz kılmayacak. Oy pusulasında Başka bir siyasi partinin veya bağımsız adayın alanına taşmamak kaydıyla, birden çok çok ‘tercih’ veya ‘evet’ mührü basılması da geçerli sayılacak. Genelge’ye göre kullanılan oyu geçersiz kılmayacak maddeler ise şöyle;



• Zarfların açılması veya oyların okunması sırasında oy pusulasının yırtılması, bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazayla yırtılması.



• Herhangi bir şekilde pusulanın lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla yapıldığının anlaşılamaması.



• Pusulanın katlanarak zarfa konulması sebebiyle ‘tercih’ veya ‘evet’ mührü veya arkasına basılan sandık kurulu mühür izinin oy pusulasının diğer kısımlarına geçmesi.



• Bir siyasi parti veya bağımsız aday alanına basılan ‘tercih’ veya ‘evet’ mührünün alanları ayıran çizgili bölgeye taşmış olması.

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İstanbul Valiliği’nden yerel seçim tedbirleri

İstanbul Valiliği’nin Seçim Güvenliği Tedbirleri Planı’na göre, Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit başkanlığında Seçim Güvenlik Koordinasyon Merkezi, Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir başkanlığında Seçim Koordinasyon Bürosu ile Vali Yardımcısı Bahattin Atçı başkanlığında Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi oluşturulduğunu açıkladı. Jandarma bölgesinde 1’i seyyar, 454 sandık ve 132 bin 784 seçmen, polis bölgesinde 155’i seyyar olmak üzere 30 bin 670 sandık bulunacağını belirten valilik açıklamasına göre İstanbul’da, 4 bin jandarma ve 41 bin polisin görev yapacağını açıkladı.



İstanbul Valiliği, enerji ihtiyacının kesintisiz bir şekilde sağlanacağını ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Türk Telekom İl Müdürlüğü ve diğer kurumların gerekli tedbirleri aldığını açıkladı.