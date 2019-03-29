Anasayfa GÜNCEL GÜNCEL Sandık güvenliği nasıl sağlanır? Müşahitlerin görevleri neler? Sandıkları nasıl koruyacağız? İşte sandık güvenliği ile ilgili bilinmesi gerekenler Haber / Yazı: birgun.net - 29 Mart, 2019 21:24 Twitter Facebook WhatsApp Telegram Print Linkedin Müşahitlerin görevleri neler? Sandıkları nasıl koruyacağız? İşte sandık güvenliği ile ilgili bilinmesi gerekenler. BİZİ TAKİP EDİN361,052BeğenilerBeğen55,851TakipçiTakip Et1,098,895TakipçiTakip Et8,548AbonelerAbone BİRGÜN ÖZEL İŞKUR AKP’nin seçim ofisi gibi 29 Mart, 2019 09:27 MEB’in ‘gözbebeğini’ kriz vurdu: Mesleki eğitim öğrencilerine staj ödeneği ayrılmadı 29 Mart, 2019 08:59 Alman vatandaşını seçmen yapmışlar 29 Mart, 2019 08:28 14 ilde 96 bin seçmenin sandığı taşındı 29 Mart, 2019 08:22 Cumhur İttifakı’nın korkusu gerçek oldu: MHP’li seçmen kararsız değil sandığa gitmiyor 29 Mart, 2019 08:15 AKP’li aday seçim için yasağı tanımadı 29 Mart, 2019 08:02 AKP’li adaydan asılsız ‘müjde’ 29 Mart, 2019 07:43 Burası Gazze değil Üsküdar… Bir mahalle enkaz altında 29 Mart, 2019 07:35