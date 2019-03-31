Saadet Partisi: İki partilimiz AK Parti adayının yeğeni tarafından öldürüldü

Malatya’nın Pötürge ilçesinde, oy verme işlemi sırasında çıkan kavgada 2 kişi, tabancayla vurularak yaşamını yitirdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu olaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Açık oy kullandırılmak istenildiği ve bizim müşahitlerimizin itirazı sonucu çıkan olayda müşahitlerimiz silahla vurularak öldürülmüştür” ifadelerini kullandı.

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AKP başkan adayı

Olay, saat 10.30 sıralarında Pütürge ilçesi Bölünmez Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Bölünmez Mahallesi İlkokulu’na kurulan sandık başında, oy kullanma işlemi sırasında iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tabancayla vurulan Hasan Aktaş ile İlyas Aktaş, yaşamını yitirdi. Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği kavganın ardından tabancayı ateşlediği belirtilen kişi gözaltına alındı. 2 kişinin cansız bedenleri, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, olayların daha fazla büyümemesi için okul çevresinde ve mahallede geniş güvenlik önlemi alındı.

SAADET PARTİSİ’NDEN AÇIKLAMA

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, olaya dair şu açıklamayı yaptı:

“Malatya Pütürge’de AK Parti adayının yeğeninin saldırısı sonucu biri sandık görevlisi diğeri müşahit iki partilimiz vefat etmiştir. Açık oy kullandırılmak istenildiği ve bizim müşahitlerimizin itirazı sonucu çıkan olayda müşahitlerimiz silahla vurularak öldürülmüştür. Alacağınız birkaç fazla oy yerin dibine batsın.”

Alacağınız birkaç fazla oy yerin dibine batsın. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) March 31, 2019

ERDOĞAN’DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise, saldırıya dair “Malatya’daki olay gerçekten bizleri üzdü. Bu konuda şu anda bakanlıklarımız gerekli tüm soruşturmaları yapıyorlar. Bu durumun partiler arası bir sorgulamaya, bir yargılamaya götürülmesini doğru bulmuyorum” dedi.

ERDOĞAN’DAN KARAMOLLAOĞLU’NA TELEFON

Erdoğan, Malatya’daki olay nedeniyle Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu telefonla arayarak taziyelerini iletti.

KILIÇDAROĞLU’DAN KARAMOLLAOĞLU’A BAŞSAĞLIĞI MESAJI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu telefonla aradı. Karamollaoğlu’ndan Malatya’nın Pütürge ilçesinde gerçekleşen olayla ilgili bilgi alan Kılıçdaroğlu, başsağlığı dileklerini iletti

MALATYA VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Malatya Valiliği, sandık başında iki kişinin hayatını kaybettiği saldırıya dair açıklama yaptı. Valilik açıklamasında “Olayın failleri olduğu değerlendirilen 4 şüpheli jandarma ekiplerince yakalanmıştır” ifadesi yer aldı.

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“BU POLEMİĞE GİRMEYECEĞİZ”

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Malatya’da yaşanan silahlı kavgaya dair konuştu. “Gün siyaset yapma günü değil” diyen Çelik, “Bu polemiğe girmeyeceğiz. Saadet Partisi camiasına baş sağlığı diliyoruz” ifadesini kullandı.

CHP’DEN İLK AÇIKLAMA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sabah saatlerinde sandık başında 2 kişinin öldürülmesine tepki gösterdi. Ağbaba, “Hiçbir makam, 2 kardeşimizin canına mal olmasına değmez” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partililerle birlikte Abdülkadir Eriş İlkokulu’nda oy kullandı.

1302 numaralı sandıkta oyunu kullanan Ağbaba, sabah saatlerinde Pütürge’de 2 kişinin öldüğü haberi ile üzüldüklerini belirterek, şunları söyledi:

“Maalesef 2 yurttaşımız seçimler nedeniyle bir tartışma sonucu öldürülüyor. Hiçbir belediye başkanı, neresi olursa olsun, hiçbir makam bir canın kaybedilmesinin karşılığı olamaz. Hele hele 2 kardeşimizin, 2 insanımızın hayatını kaybetmesi çok üzücü. Hiçbir belediye başkanlığı 2 kardeşimizin canına mal olmasına değmez. Bunu herkesin bilmesi gerekiyor. Umarım bir daha yaşanmaz. Herkesin sağduyulu olması gerekiyor, herkesin sakin olması gerekiyor. Sonuçta seçimler geçiyor, seçimlerden sonra Türkiye’de yeniden bir hayat var. Hepimiz, hep birlikte, hangi siyasi partiden olursak olalım, kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti’nin yurttaşları olarak birlikte yaşamaya devam edeceğiz.”

MUHARREM İNCE: HERKESİ SAKİN OLMAYA DAVET EDİYORUM

Malatya’da yaşanan silahlı kavgaya ilişkin bir açıklama da 24 Haziran 2018’de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP adına yarışan Muharrem İnce’den geldi.

İnce, “Malatya Pütürge’de oy verme işlemi sırasında yaşamını yitiren yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu’nu da arayarak başsağlığı dileklerimi ilettim. Herkesi daha sakin olmaya davet ediyorum. Seçim ve seçim sonucunda elde edilen koltuk insan yaşamından daha değerli değildir” dedi.