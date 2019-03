Sandıklara, oylarımıza sahip çıkalım: Bir tek oyu dahi çaldırmayacağız

Seçime üç gün kala muhalefetin önemli gündem maddelerinden birisi de seçim güvenliği. Geçmiş seçimlerde yaşanan şaibeler nedeniyle seçim güvenliğini de düşünmek zorunda kalan muhalefet partilerine sandık gününde büyük görev düşüyor.

Muhalefet, seçimlerde oy kullanmanın ve sandıklara sahip çıkmanın önemine vurgu yaparken, hepsi gerekli alt yapı çalışmalarını, bilişim sistemlerini, sandık görevlilerini, kurullarını, eğitimlerini tamamlamış durumda. İktidarın bitmek bilmeyen tehditleri ve gözdağı eşliğinde girilen seçimlerde, muhalefet partileri ile 81 ilde 971 ilçede sürdürdükleri sandık günü hazırlıklarını konuştuk.



HER İLÇEDE AKTİF SİSTEM



2011 yılından bu güne kadar YSK’de görev yapan CHP YSK Temsilcisi Mehmet Hadımi Yakupoğlu, şimdiye kadar 7 seçim geçirdiklerini ve 2017 yılındaki 16 Nisan Referandumu’nda mühürsüz oyların kabul edilmesi dışında seçim sonuçlarını etkileyecek türden bir hileyle karşılaşmadıklarını söyledi. Yakupoğlu, sandık güvenliği konusunda kurdukları sisteme ilişkin “Bizim 81 il başkanlığımız, 971 ilçe başkanlığımız arasında BİTEM dediğimiz Bilgi ve İletişim Teknolojileri Genel Başkan Yardımcılığı’na bağlı kapalı bir bilişim sistemi vardır. Tıpkı YSK’nin il ve ilçe seçim kurulları arasında sahip olduğu gibi” dedi.



24 SAATLİK ÇALIŞMA



Şu an yapılması gereken her şeyin yapıldığını söyleyen Yakupoğlu, bu süreçte hukukçularla sıkça toplandıklarını ifade ederek, “Bütün arkadaşlarımız alandalar, sürekli bilgilendirme yapıyoruz. Sandık yapılanma son anda çıkan bir eksiklik aksaklığı varsa telafilerini yapıyoruz. Şu anda 24 saat esasına göre çalışıyor bütün örgütlerimiz” diye konuştu.



HER OKULDA AVUKAT



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak da, yurttaşların oylarının heba edilmesi gibi bir fikre kapılmaması, bunun için ellerinden gelen her şekilde çalıştıklarını ifade ederek, “CHP olarak ciddi bir alt yapımız var. Her okulda avukatlarımız olacak, yine sandık sorumluları baştan itibaren takipleri de yapacağız. Sandık başında ciddi bir sorun çıkmadan oyların takibi ile ilgili bir açık vereceğimizi düşünmüyoruz. Hiçbir vatandaşımız oyunun heba olacağı gibi bir izlenime kapılmasın. Her oyun yerini bulması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” dedi.



SANDIĞIN TAM ZAMANI



Bu seçimlerde yurttaşların iki konuda oy vereceklerini ifade eden Öztrak, “Birincisi şu andaki ekonomik durumdan memnunlar mı? İkincisi hangi belediye ile en iyi hizmet alacaklarsa, hangi belediye metal yorgunu değilse onu destekleyecekler. Onlar damatlarını düşünüyor, biz de evlatlarımızı düşüneceğiz diyorlarsa, onlar bizi unuttu biz de onları unutacağız diyorlarsa sandığa gitmenin tam zamanıdır” diye konuştu.



ÇALIŞMALAR EKİMDE BAŞLADI



HDP’nin 3,5 yıl YSK temsilciliğini yapan Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki ise, çalışmalara ekim ayında başladıklarını söyleyerek, “Sandık kurulu üyesi veremediğimiz yerlerde müşahit vermeye çalışıyoruz. Muhalefet partileri ile gerekli teması yapıyoruz” diye konuştu.



“İki yerde bulunmak gerekiyor, sandık başında ve ilçe seçim kurullarında. Biz parti olarak bunun gereğini yapıyoruz. Bu nedenle tüm seçmenlere çağrımızdır. Rahatlıkla oy kullanmaya gitsinler ve ülkede yönetimin değişmesini istiyor iseler bize ve başka muhalefet partilerine oy kullansınlar, vermedikleri her oy iktidara oy kullanmış sonucunu doğuracaktır.”



YETKİ MÜŞAHİTLERDE



“3 gün boyunca yani Pazar günü oy kullanma işlemi başlamadan önce ve salı günü saat üçe kadar bütün işlemlere eşlik edeceğiz” ifadelerini kullanan Tiryaki sözlerini şöyle sonlandırdı: “Müşahitlerin sandık kurulu üyelerinden herhangi bir farkı yok. O gün tam zamanlı olarak görev yapabilirler, her türlü itirazda bulunup, şikâyet haklarını kullanabilirler. İtiraz ve şikâyetlerinden sonuç alamazlarsa bu itirazların devamı için partimiz gereken her şeyi yapacaklardır.”



SADECE ANKARA’DA 20 BİN KİŞİ



İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray da yaptıkları çalışmaları özetle şöyle anlattı:

“Millet ittifakının iyi üyesi olarak, her iki parti de Türkiye çapında ortak bir organizasyon yapıyoruz. Birbirimizin eksikliklerini tamamlıyoruz. Geçtiğimiz gün Ankara’da Arena spor salonunda yaklaşık 20 bin sandık görevlisi ile toplantı yaptık. Ankara örneğinde olduğu gibi Türkiye’nin her yerinde böyle toplantılar gerçekleştirdik. Hem bilgisayar ortamında seçimleri takip edecek şekilde hem de sandık başlarında sonuna kadar bekleyecek şekilde bir organizasyon yapıldı.”



“Seçmenin moralini bozacak hiçbir duruma itibar etmemek gerekir. Adeta YSK ile eş zamanlı olarak takip edeceğiz. Her iki partinin de ayrı ayrı bilişim alt yapı sistemleri var. Hiçbir durumu atlamadan hem oy kullanmak hem de takibini yapmak gerekiyor. Sandık gönüllüleri meselesi ile ilgili de her vatandaş sandıkta kendi oyuna sahip çıkmalı bunu her siyasi partiye tavsiye ediyorum. Ne kadar çok kişi sandığa sahip çıkarsa kendi iradesine sahip çıkmış olur.”

***

Beyoğlu’nda anlık müdahale sistemi

Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş gönüllüsü İbrahim Tataroğlu, ilçe için yaptıkları çalışmalara dair şöyle konuştu: “Beyoğlu’nda 45 mahallede, 38 okulda 502 sandık var. Bunların hepsinde mahalle sorumluları, okul ve sandık sorumluları ve her okulda en az 1 avukat belirlenmiş durumda. Seçim ve sandık güvenliği için teknolojik altyapımız hazır ve CHP sistemi ile irtibatlı halde. Seçim günü boyunca sandıklardan anlık bilgi alıp müdahale edebilecek sistemi oluşturduk. Her bir oya sahip çıkacağız.”

***

Oy ve Ötesi’nden seçimlere kayıtsız kalmama çağrısı

Şeffaf ve denetlenebilir seçim hedefi doğrultusunda bir araya gelen gönüllülerden oluşan Oy ve Ötesi, gönüllü sandık gözlemcisi olmak isteyenleri oyveotesi.org adresine bekliyor. Gönüllü kayıtları 29 Mart Cuma gecesi 23.59’da kapanıyor.

Yerel seçimlerin, seçmenlerin gündelik yaşamına doğrudan etki ettiğini ve bu nedenle her seçim gibi bu seçimlerin de son derece önemli ve sahip çıkılmaya değer olduğunu ifade eden Oy ve Ötesi, herkesi sorumluluk alarak oyların takipçisi olmaya; kayıtsız kalmamaya davet etti.