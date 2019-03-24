“Millet İttifakı Seçim Güvenliği Toplantısı”, CHP’li ve İYİ Parti’lilerin katılımıyla Ankara Spor Salonu’nda yapıldı.

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, “31 Mart sabahı oy verme işleminden itibaren sonuçlar alınıncaya kadar hayatımızın en kıymetli mesaisini yaşayacağız.” dedi.

Eşi Nursen Yavaş ile birlikte katıldığı toplantıda konuşan Mansur Yavaş, “Hepimiz iyice bilmeliyiz ki sandıklara sahip çıkamamanın hiçbir mazereti olmayacaktır.” ifadesini kullandı.

Yavaş, millet iradesini korumak gibi asil bir borçlarının bulunduğunu belirterek, “Bu borç hakkıyla ödenecektir. 31 Mart’ta sandıklara sahip çıkarak şehrimizin geleceğine, adalete ve demokrasiye sahip çıkacağız.” diye konuştu.

2014’teki yerel seçim sonuçlarının gece yarısı operasyonlarıyla değiştiğini vurgulayan Yavaş, “Aynı delikten ikinci defa sokulmamak için kararlıyız.” sözlerini sarf etti.

Yavaş, partililerden seçim günü yaşanabilecek olumsuzlukları telefonlarıyla kayıt altına almalarını isteyerek, “31 Mart sabahı oy verme işleminden itibaren sonuçlar alınıncaya kadar hayatımızın en kıymetli mesaisini yaşayacağız. Seçim Takip Programı ile sonuçları bekleyeceğiz.” dedi.

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Siyaset uğruna hukukun genel prensiplerinin çiğnendiğini söyleyen Yavaş, “Ortada mahkeme kararları olmasına rağmen suçlu masum gösterilip, mağdur suçlu ilan edilmektedir. Görüyorsunuz bütün mitinglerde başka konu kalmadı. İstiyorlar ki başka şey konuşulmasın.” değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray da Türkiye’de beka sorunu olduğuna inanılıyorsa burada en çok dikkat edilmesi gereken şeyin birlik ve beraberliğe zarar vermemek olduğunu söyledi.

Ankaralıların gözünde Ankara’nın has evladının itibarsızlaştırmaya çalışıldığını savunan Çıray, “Mansur Yavaş, Ankaralıların emanetidir, haysiyetidir.” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç ise vatanseverlik paydasında aynı nehirde buluştuklarını ifade etti.

Belediye başkan adaylarının itibarsızlaştırılmaya ve sıradanlaştırılmaya çalışıldığının altını çizen Koç, buna müsaade etmeyeceklerini bildirdi.

Toplantıya, ilçe belediye başkan adayları da katıldı.