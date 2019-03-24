10.7 C
Istanbul
24.03.2019
Anasayfa SİYASET "Sandıklara sahip çıkamamanın hiçbir mazereti olmayacaktır"

“Sandıklara sahip çıkamamanın hiçbir mazereti olmayacaktır”

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: AA

“Millet İttifakı Seçim Güvenliği Toplantısı”, CHP’li ve İYİ Parti’lilerin katılımıyla Ankara Spor Salonu’nda yapıldı.  

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, “31 Mart sabahı oy verme işleminden itibaren sonuçlar alınıncaya kadar hayatımızın en kıymetli mesaisini yaşayacağız.” dedi. 

Eşi Nursen Yavaş ile birlikte katıldığı toplantıda konuşan Mansur Yavaş, “Hepimiz iyice bilmeliyiz ki sandıklara sahip çıkamamanın hiçbir mazereti olmayacaktır.” ifadesini kullandı.

Yavaş, millet iradesini korumak gibi asil bir borçlarının bulunduğunu belirterek, “Bu borç hakkıyla ödenecektir. 31 Mart’ta sandıklara sahip çıkarak şehrimizin geleceğine, adalete ve demokrasiye sahip çıkacağız.” diye konuştu.  

2014’teki yerel seçim sonuçlarının gece yarısı operasyonlarıyla değiştiğini vurgulayan Yavaş, “Aynı delikten ikinci defa sokulmamak için kararlıyız.” sözlerini sarf etti.

Yavaş, partililerden seçim günü yaşanabilecek olumsuzlukları telefonlarıyla kayıt altına almalarını isteyerek, “31 Mart sabahı oy verme işleminden itibaren sonuçlar alınıncaya kadar hayatımızın en kıymetli mesaisini yaşayacağız. Seçim Takip Programı ile sonuçları bekleyeceğiz.” dedi. 

İlginizi çekebilir:  Fatih Portakal: Bir araştırma oranı geldi, çok heyecanlı bir pazar akşamı yaşayacağız

Siyaset uğruna hukukun genel prensiplerinin çiğnendiğini söyleyen Yavaş, “Ortada mahkeme kararları olmasına rağmen suçlu masum gösterilip, mağdur suçlu ilan edilmektedir. Görüyorsunuz bütün mitinglerde başka konu kalmadı. İstiyorlar ki başka şey konuşulmasın.” değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray da Türkiye’de beka sorunu olduğuna inanılıyorsa burada en çok dikkat edilmesi gereken şeyin birlik ve beraberliğe zarar vermemek olduğunu söyledi.

Ankaralıların gözünde Ankara’nın has evladının itibarsızlaştırmaya çalışıldığını savunan Çıray, “Mansur Yavaş, Ankaralıların emanetidir, haysiyetidir.” dedi. 

CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç ise vatanseverlik paydasında aynı nehirde buluştuklarını ifade etti.

Belediye başkan adaylarının itibarsızlaştırılmaya ve sıradanlaştırılmaya çalışıldığının altını çizen Koç, buna müsaade etmeyeceklerini bildirdi. 

Toplantıya, ilçe belediye başkan adayları da katıldı. 

KaynakAA
- Reklam -

SON HABERLER

“Sandıklara sahip çıkamamanın hiçbir mazereti olmayacaktır”

birgun.net -
"Millet İttifakı Seçim Güvenliği Toplantısı", CHP'li ve İYİ Parti'lilerin katılımıyla Ankara Spor Salonu'nda...
Devamını Oku

Bakan Soylu’nun yardımcısı: Memlekette korku salmak isteyenler, düşün yakamızdan

birgun.net -
Şırnak Valiliği ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyon Başkanlığınca düzenlenen "Geleneksel...
Devamını Oku

Çavuşoğlu, seçim çalışmasında konuştu: “HDP’li adaylar yüzde 100 PKK’lıdır”

birgun.net -
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'cumhur ittifakı'nın seçim çalışmaları ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak...
Devamını Oku

Ankara’da Newroz coşkuyla kutlandı

birgun.net -
Emek ve Demokrasi Güçleri öncülüğünde “Newroz coşkusuyla faşizme karşı birlikte mücadeleye” sloganıyla...
Devamını Oku

Fatih Portakal: Bir araştırma oranı geldi, çok heyecanlı bir pazar akşamı yaşayacağız

birgun.net -
FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, kendisine ulaşan bir araştırma sonucuyla ilgili...
Devamını Oku

Akşener ve Uysal’dan Mersin’de ortak miting: Demokrasi ayıbı kapanacak

birgun.net -
Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile eski Tevfik Sırrı Gür...
Devamını Oku

HDP PM üyesi Alper Öztürk gözaltına alındı

birgun.net -
Eskişehir'de Newroz kutlamalarına katılan HDP'nin parti meclisi üyesi Alper Öztürk, 'terör örgütü...
Devamını Oku

İmamoğlu: Taksicinin yanındayım

birgun.net -
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel...
Devamını Oku

Avrupa Türkiyeli Yazarlar Girişimi’nden 31 Mart çağrısı

birgun.net -
Avrupa Türkiyeli Yazarlar Girişim, (ATYG), bir bildiri yayımlayarak 31 Mart seçimlerinde tüm...
Devamını Oku

Yasin Nuri Aydınlı son yolculuğuna uğurlandı

birgun.net -
Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) İstanbul İl Örgütü Üyesi Yasin Nuri Aydınlı...
Devamını Oku
© BirGün Gazetesi