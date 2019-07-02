Şanghay Filarmoni Orkestrası ve Fazıl Say’dan İzmir’de konser

33. Uluslararası İzmir Festivali, dün akşam klasik müzik dünyası içinde hızla yükselen Şangay Filarmoni eşliğinde dahi piyanist Fazıl Say’ın konseri ile sona erdi.

Şanghay Filarmoni Orkestrası, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleşen konserde, İzmirli müzikseverlerle ilk kez buluştu.

Temelleri 1950 yılında atılan Şangay Filarmoni Orkestrası konsere daimi Şefleri Liang Zhang yönetiminde Çinli besteci Ye Xiaogang’ın “The Fading Ginkgo Biloba” eseri ile başladı.

Piyanist Fazıl Say, Orkestra eşliğinde L. Van Beethoven’ın 3 numaralı piyano konçertosunu yorumladı. Say, dinleyicilerin çoşkulu alkışlarına Kara Toprak eseri ile teşekkür etti. Konser Dvorak’ın görkemli 6. Senfonisi ile sona erdi. Şef Zhang, dinleyicilerin dinmeyen alkışları üzerine, Liu Tianhua’nın Beautiful Night eserini bis olarak çaldırdı.

Etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı.