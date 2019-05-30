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31.05.2019
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Sanık polise ‘Katil’ diye bağıran Kemal Kurkut’un annesi duruşma salonundan çıkarıldı

Diyarbakır'da 2017 Newroz'unda polis kurşunuyla öldürülen Kemal Kurkut'un annesi sanık polise "Katil" diye bağırdığı için duruşma salonundan çıkarıldı.

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Kemal Kurkut’un Diyarbakır’da 2017 Newroz’unda vurulmasıyla ilgili davada, raporlar arasındaki çelişki nedeniyle üçüncü bir rapor talep edildi. Sanık polis Y.Ş. ile bu duruşmada ilk kez yüz yüze gelen Secan Kurkut, “Katil! Neden vurdun? Kemal sana ne yaptı. İnşallah vicdan azabı çekersin” diye seslendi.

Mezopotamya Ajansı‘nın haberine göre, Diyarbakır’da katıldığı 21 Mart 2017 yılı Newroz kutlaması sırasında Kemal Kurkut’a ateş ederek ölümüne neden olan polis Y.Ş.’nin “olası kastla öldürmek” suçlamasıyla yargılandığı davada duruşması Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada, Kurkut’un annesi Secan Kurkut, ağabeyi Ferhat Kurkut, avukatları ile sanık polis Y. Ş. ve avukatı hazır bulundu.

Çok sayıda polisin izlediği duruşmada, Ulusal Kriminal Büro’nun Kurkut’un yerden seken mermiyle öldürüldüğüne ilişkin mahkeme istemiyle düzenlediği son rapor dosyaya ulaştı.

Ölümünün ardından hazırlanan otopsi raporunda “vücuduna yukarıdan giren mermi sonucu” yaşamını yitirdiği saptanan Kurkut’a dair Adli Tıp Kurumu’ndan (ATK) istenen raporda, Kurkut’un “yerden seken merminin vücuda alttan girmesiyle” hayatını kaybettiği belirtilmişti. İşlenen cinayete ilişkin hazırladığı ilk raporunda “doğrudan ateşle” öldüğünü saptayan Ulusal Kriminal Büro ise, mahkemenin istemi üzerine hazırladığı ikinci raporunda bu kez Kurkut’un “yerden seken merminin vücuda girmesi” sonucu öldüğünü savundu.

ANNE DURUŞMA SALONUNDAN ÇIKARILDI

Raporlardaki çelişkiler üzerine mahkeme, ATK Genel Kurulu’ndan yeni bir bilirkişi raporu düzenlemesini istedi. Savunmasını sunan sanık polis Y. Ş. suçsuz olduğunu söyledi ve beraatini talep etti.

Sanık polis Y.Ş. ile bu duruşmada ilk kez yüz yüze gelen Secan Kurkut ise, mahkeme başkanının kendisine söz vermesiyle birlikte sanığa yönelik sözler sarf etti. “Adalet, sadece adalet istiyorum. Kendinizi benim yerime koyun” diyen anne Kurkut, daha sonra sanık polise dönerek tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Katil! Neden vurdun? Kemal sana ne yaptı. İnşallah vicdan azabı çekersin.”

Secan Kurkut, bu sözleri sonrasında mahkeme başkanının isteği üzerine jandarmalar tarafından duruşma salonundan çıkartıldı.

Yapılan savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutuklanma talebini reddetti. Mahkeme, düzenlenen raporlar arasındaki çelişkilerin giderilmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) Genel Kurulu tarafından yeni bir rapor düzenlemesi konusunda kuruma müzakere yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

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