Sanık yakınlarından AKP’li vekile dosya!

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet’in geçen yıl şüpheli ölümüne ilişkin devam eden davanın üçüncü duruşması dün görüldü.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma öncesi sanık yakınları, “Davanın özetini içeriyor vekilim” diyerek duruşmaya katılan AKP Ankara Milletvekili Arife Düzgün Polat’a bir dosya verdi. Duruşma sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek 16 Ekim’e ertelendi.

DNA TESPİT EDİLDİ

Duruşmada tanık olarak dinlenen Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Hakan Kar, hazırladıkları bilirkişi raporu ile ilgili, “Maktulün anal bölgesinde kılcal damarda görülen kanama, sıyrık, erkek meni sıvısı ve tükürük tespit ettim. Vajinada da erkeğe dair DNA tespit ettim. Genital bölgelerde tespit edilen lezyonlar yüksekten düşmekle olmaz. Tokalaşmayla tırnak altı dokuya DNA geçmez. Sıklıkla sert mücadele ya da tırmalama ile doku geçer. Boyundaki kırığın boğma vakalarında yüzde 92 oranında görüldüğü” tespitlerini paylaştı.

YARALANMA GEREKMİYOR

Sanık Berk Akand’ın avukatı Paşa Büyükkayaer’in, “Şule’nin tırnak altında Berk’in doku örnekleri çıkıyor ancak müvekkilimde hiçbir kızarıklık yok. Bu olabilir mi?” diye sorduğunda Kar, “Tırnak altı dokusu için yaralanma, kızarma, deride iz kalmasına gerek yok” yanıtını verdi.

Kar, sanık Çağatay Aksu’nun avukatı Levent Erkmen’in “Boyundaki kırığın yüksekten düşmede yüzde 5-7 olduğunu söylediniz ama çok yüksekten düşüyor” şeklindeki sözlerine “Literatürde bunun verileri var” dedi.

UYUŞTURUCU GEÇMİŞİ

Çet Ailesi avukatlarından Onur Tatar, “Çağatay’ın siciline bakalım dolandırıcılık ve uyuşturucudan kaynaklı tedavisi var. İlk savcı Alev Ersan Albuz’un ‘Sanık avukatları Paşa Büyükkayaer ve Levent Erkmen bana geldi. Şule’nin avukatı Umur Yıldırım ile ilgili ses kaydı dinletmek istediler. Kabul etmedim. Haklarında suç duyurusunda bulundum’ dedi. Karşımızdaki profil bu” diye konuştu.

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Sanık Çağatay Aksu, ifadesinde “Davanın başından beri doğa üstü güçlerim olduğuna inanıyorum” derken, sanık Berk Akand ise “Diyecek bir şeyim yok” demekle yetindi.

Çet ailesi avukatı Umur Yıldırım, sanık Berk Akand’ın olay günü kullandığı telefon yerine mahkemeye başka bir telefon teslim ettiğini mahkeme heyetine bildirdi.

YENİDEN OLAY YERİ KEŞFİ

Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk haline karar vererek bir sonraki duruşmayı 16 Ekim’e erteledi. Olay yerinde biyolojik bulguya ilişkin 17 Temmuz’da tekrardan keşif yapılmasına, Çet’in psikolojik durumuna ilişkin rapor hazırlanmasına, sanıklara ve maktule ait telefon görüşmelerinin tespitine, İstanbul 5’inci İhtisas Kurumu’ndan rapor beklenmesine ve tanık Lila’nın tekrar beyanı alınmak üzere zorla getirilmesine karar verildi. Ara kararın açıklanmasının ardından sanık yakınları, salondakilere hakaret etti.

Adalet yerini bulacak

​Duruşmanın ardından salondaki kalabalık, ‘Şule için adalet’, ‘Herkes için adalet’ sloganları attı. Adliye önünde toplanan kalabalık adına açıklama yapan Avukat Umur Yıldırım, “Mahkeme aşamasında, ‘Kızına sahip çıksaydın, Şule bakire değildi’ gibi söylemlerle karşılaştık. Şule üzerinden kadınlara o kadar baskı uygulanır hale getirildi ki bizim midemiz bulandı. Gelinen noktada bu dosyada deliller karartıldı ve karartılmaya devam ediliyor. Mahkeme, tutukluluklarının devamına ve bilirkişi raporlarının beklenmesine karar verdi. Umarım hak tecelli eder. Biz bunlar için uğraşıyoruz. Burada bir cinayet işlendi ve biz bu cinayeti kim işledi, nasıl işledi bunu ortaya çıkarmaya çalışırken hâlâ delilleri karartmaya mahkemeyi yanıltmaya devam ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Baba İsmail Çet de “Adalete güveniyoruz. Avukatlarımız yanımızda. İnşallah 16 Ekim Çarşamba günü mahkeme sonuçlanır diye düşünüyorum. Adalet yerini bulacak” dedi.