21.2 C
Istanbul
26.07.2019
Anasayfa YAZARLAR “Sanki Sol”

“Sanki Sol”

İLHAN CİHANER İLHAN CİHANER

Siyasi tablonun altüst olacağı, kimi aktör ve partilerin sahneden silineceği, yeni aktör ve partilerin arz-ı endam edeceği, eskilerin yeniden palazlanmaya çalışacağı günler yaşayacağımız kesin gibi.

Gidişata soldan ve ezilenlerden yana müdahil olmak isteyeceklerin işi her zamanki gibi zor olacak.

Neo-Faşist niteliği her geçen gün daha belirginleşen AKP-MHP koalisyonu karşısında -konjonktürel de olsa- pozisyon alan her yapıyı eşitleyen bir muhalefet anlayışı git gide yerleşiyor. Epeydir eleştirdiğimiz siyasetsizliği besleyen ana dinamiklerden birisi bu oldu. O kadar ki yaşanan yıkım ve yağmanın sorumluları bile bu muhalefet çorbası içerisine dahil ediliyor.

Bunun üzerine örgütlerin/partilerin kendi kadro, ilke ve ideolojisini koruyarak belli hedefler için geçici işbirliği yerine ittifakın devamının bizatihi hedef haline geldiği bir anlayışı koyunca kitleler de bundan nasibini alıyor.

Öncelikle eşitsizliği, işsizliği, yıkımı yeniden yeniden üreten düzen/sistem yeterince sorgulanmıyor. Hükümetin, ekonominin, idarenin başına kişisel ahlakı ve CV’si daha iyi olanların gelmesi hatta bunun talep edilmesi yeterli görülüyor. Pratikte de AKP-MHP nobranlığı karşısında asgari nezaket gösteren hatta susanlar kahramanlaşabiliyor. Yılgın kitleler şekilsiz, renksiz, tutkusuz, öfkesiz, hayalsiz oyun hamuru misali bu figürlerden ekonomik deha hatta sosyalist lider çıkarabiliyor.

Muhalefet ve muhaliflik içeriğinden bağımsız hale gelince iktidarın eli de rahatlıyor. Yanlış bir millilik, ulusal çıkar ve güvenlik anlayışının baskısı altında toplumu sağın ilkel ezberleri üzerinden okuyan ana akım muhalif hareketler, temel meselelerle ilgili olarak iktidarın vesayeti altında kalıyor. İşte Suriyeli sığınmacı meselesi.

Öncelikle çağımızda sağın ve faşizmin en belirleyici alamet-i farikalarından birisinin yabancı düşmanlığı olduğu konusunda sanırım hem fikiriz. Yabancı düşmanlığının türlerinden birisi olan sığınmacı/göçmen karşıtlığı faşizan/sağ/neoliberal iktidarlar için hep olağanüstü elverişli olmuştur. Öncelikle sistem ürettiği işsizliği, yoksulluğu yabancılar üzerine yıkar. En alttakilerin altında kölelik koşullarında emekleri, bedenleri, cinsellikleri sömürülen, tutunmaya çalışan, derme çatma işyerlerinde yanarak can veren emperyalizmin kurbanı olmuş insanlar bir anda kötüye giden her şeyin sorumlusu olur.

İşsiz işsizliğinin, işleri kötüye giden esnaf krizin, sırada bekleyen ve ücret ödeyen hasta yeterli sağlık hizmeti alamamasının, öğrenci istediği okula kaydolamamasının nedeni olarak sığınmacıları görmeye başlar. Cinsel istismarın zirve yaptığı yerli ve milli vakıflar için kıllarını kıpırdatmayan kitleler bir dedikodu ile insan avına çıkar. Bu arada gerçeklerle efsaneler birbirine girer ve krizlerin ulusal ve uluslararası dinamik ve sorumluları kendilerini gizlemiş olurlar.

İktidar da işine geldiğinde Ensar/muhacir edebiyatı yapar, işine geldiğinde  “üzerinize salarım ha!” diyerek batıya karşı “koz” olarak kullanır, kah “10 liralık saat satarak” ekonomiyi çökerten bir Afrikalı, kah “kötü görüntü oluşturdukları” için göz önünden kaldırılan lanetliler olurlar.

Sola ve demokratlara düşen, genel olarak emperyalizmin ve iktidarın rolünü bıkmadan usanmadan deşifre etmek ve ezilenlerle dayanışma olmalı. Dış politika, sığınmacılar, ekonomik tercihler, güvenlik harcamaları… bunların tamamı ile ilgili tutumlar siyasi yelpazedeki yeri de belirler. Onayı ve desteği solun/sosyal demokratların/sosyalistlerin kitlesinden ve değerlerinden alıp tam tersi politikalara hizmet eden figürler, yanlış bir sol anlayışını git gide yerleştiriyorlar.

Sol amorf ve belirsiz, içinden her şeyin herkesin ve her sözün çıkabileceği değerlerden oluşmaz.

Sanırım önümüzdeki günlerde iktidarın yıkımı ile mücadele etmek kadar bu “sanki solu” deşifre etmek de önemli olacak.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,600AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Siyaset, futbol oynamayı sever

MÜSLÜM GÜLHAN -
Bir futbol topunun etki alanını ve etkilediği insanları sıralamaya kalksak sanırım sayfalar...
Devamını Oku

Faizleri indiren Merkez Bankası mı?

HAYRİ KOZANOĞLU -
Merkez Bankası politika faizinin yüzde 24’ten 425 baz puan indirimle 19,75’e çekildiğini...
Devamını Oku

“Sanki Sol”

İLHAN CİHANER -
Siyasi tablonun altüst olacağı, kimi aktör ve partilerin sahneden silineceği, yeni aktör...
Devamını Oku

“İnsanlık” için yeni bir sınav: Mülteciler

MERYEM KORAY -
Doğanın tahribatından insanlığın yüz karalarına kadar, nereye baksak,  insanlığın uygarlık sanrısı ile...
Devamını Oku

Masumpaklara ağıt

HÜSEYİN AYGÜN -
Ayaz ve Nupelda’yaBaşta söz değil, ağıt vardı. İnsan...
Devamını Oku

Ziya Selçuk bu sorunla ilgilenmeli

ÜNAL ÖZMEN -
Özel okullarda çalışan öğretmenlerin özlük haklarının güvencesi olan şöyle bir kanun maddesi...
Devamını Oku

Almanya’da sıcaklık rekoru kırıldı: 42,6 derece

birgun.net -
Almanya, mevsim normallerinin üstünde aşırı sıcak bir yaz geçiriyor. Ülkede sıcaklık ilk...
Devamını Oku

AYM, CHP’nin KHK’liler ile ilgili iptal başvurusunu karara bağladı

birgun.net -
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, CHP’nin iptal ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle açtığı 5...
Devamını Oku

BirGün’ün haberinin ardından üniversitede ‘adrese teslim’ kadroya iptal

birgun.net -
Süleyman Demirel Üniversitesi’nde sosyoloji bölümü yüksek lisans programı için adrese teslim bir...
Devamını Oku

Erdoğan’ı şikayet için adliyeye gitti, tutuklandı

birgun.net -
Gezi Direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle ayağından yaralanan Aydın Aydoğan 6...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi