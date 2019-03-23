23.03.2019
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Sansür sorusuna sansürlü cevap

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, televizyon ve gazetelere verilen yayın cezalarına ilişkin sorunun yanıtını sansürledi. Sekiz yılda yayın organlarına 251 milyon TL para cezası verildiğini söyleyen Ersoy, gazete ve televizyonların isimlerini ise açıklamadı

HÜSEYİN ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK

AKP döneminde eleştirel yayınlarından dolayı bazı televizyon ve gazetelere ağır cezalar verilirken yandaş yayın organlarındaki hakaret içeren çoğu yayının cezasız kalması tepkiyle karşılandı. Muhalif yayınlara verilen cezaların bir ‘baskı yöntemi’ olduğunu ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi konuyu Meclis gündemine taşıdı.

İlgezdi, 2010 ile 2018 yılları arasında yayınlar nedeniyle kaç kez yaptırım uygulandığını, bu yaptırımlar sonucunda verilen cezaları sordu.

8 yılda 16 BİN CEZA

İlgezdi’nin önergesini yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sekiz yılda radyo ve televizyonlara toplam 16 bin 43 kez ceza verildiğini, ceza kararının en fazla uygulanan yılın ise 4 bin 630 kez ceza ile 2013 yılı olduğunu bildirdi. Ersoy, aynı yıllar içerisinde bu yayın organlarına toplam 251 milyon TL para cezası verildiğini ifade etti. Ersoy, cezalandırılan yayın organlarının isimlerini ise açıklamadı.

37 KANALIN LİSANSI İPTAL EDİLDİ

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15 Temmuz Darbe girişiminin ardından KHK ile kapatılan yayın organları dışında RTÜK Üst Kurulu kararıyla bazı kanalların yayınlarına son verildiğini de ifade eden Ersoy, “2010-2018 yılları arasında RTÜK Üst Kurulu tarafından 37 adet yayın lisansı iptali kararı verilmiştir” dedi. CHP’li İlgezdi’nin gazetelerle ilgili sorusu da Bakan Ersoy tarafından yanıtlanmadı.

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