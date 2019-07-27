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27.07.2019
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Saraçhane’de Valiliğin ‘Suriyeli’ kararına karşı eyleme saldırı girişimi

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Fotoğraf: @tuncaogreten

İstanbul Valiliği’nin kentteki kayıtlı olmayan Suriyelilerin şehri terk etmesini istemesine karşı Saraçhane’de bugün bir eylem yapıldı. Eylemi provoke etmeye çalışan bir grup saldırı girişiminde bulundu, polisin müdahalesinin ardından 7 kişi gözaltına alındı.

ÖZGÜRDER, Mülteci Hakları Derneği, MAZLUMDER ve Hukukçular Derneği’nin düzenlediği eyleme yaklaşık 100 kişi katıldı ve Valiliğin kararına yapılan açıklamayla tepki gösterildi.

STK’lerin açıklama yaptığı yere gelen bir grup ülkücü, sloganlarla eylemi protesto etti. “Ne mutlu Türküm diyene” sloganları atan gruba, eylem yapanlar da “Muhacirler Allah’ın emanetidir” sloganlarıyla karşılık verdi.

Daha sonra ülkücü grup, eylem yapanlara yönelik saldırı girişiminde bulundu. Polis araya girerek saldırıya engel oldu.

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Gazeteci Tunca Öğreten ve Rabia Çetin’in Twitter hesaplarından aktardığı görüntüler şöyle:

7 GÖZALTI

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 4 dernek tarafından organize edilen “Suriyeli Muhacirlere Yönelik Sürgün İddiasını Protesto” konulu basın açıklamasının 18.05 itibarıyla 170 kişilik katılımla sona erdiği kaydedildi. 

Açıklamada, gösteriye Suriyelilerden katılım olmadığının tespit edildiği ve basın açıklamasını provoke etmeye çalışan 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 

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