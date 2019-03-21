22.03.2019
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Sarai Sierra’nın katilinin cezası 11 yıl 8 aya çıktı

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Fotoğraf çekmek için geldiği İstanbul surlarında cansız bedeni bulunan ABD’li Sarai Sierra’nın öldürülmesine ilişkin “kasten adam öldürmek” suçundan ömür boyu hapis cezası onanan ancak “nitelikli cinsel saldırı” ve “hırsızlık” suçlarından verilen 8 yıl 4 aylık hapis cezası Yargıtay’da bozulan sanık Ziya Tasalı’nın yeniden yapılan yargılaması karara bağlandı. Mahkeme heyeti, Tasalı’yı, “nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs” ve “hırsızlık” suçlarından toplam 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, sanık Ziya Tasalı hakkında “Nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanık Tasalı’yı “Hırsızlık” suçundan 4  yıl 2 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verildi. 

Ne olmuştu?

ABD’li Sarai Sierra’nın cansız bedeni polisin güvenlik kameralarından günlerce süren takibi sonunda 2 Şubat 2013’te bulunmuştu. Genç kadının sanık Ziya Tasalı tarafından cinsel saldırıya uğradıktan sonra öldürüldüğü belirlenmişti. Sanık Tasalı, 24 Haziran 2014’te yargılandığı İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Sarai Sierra’yı “Kasten öldürmek” suçundan ömür boyu hapis cezasına, “Cinsel saldırı” ve “Hırsızlık” suçundan ise toplam 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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