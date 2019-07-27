Saray gençleri görmüyor

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin hazırladığı rapora göre üniversite mezunlarına iş hazır. Ofis’in verilerinde tekstil mühendislerinin dört ayda, iç mimarlık ve mimarlık mezunlarının da beş ayda iş bulabildiği öne sürüldü.

Öğretmenler ise 11 ay içinde iş buluyor. En geç iş bulan meslek grubu ise psikolojik danışmanlık ve rehberlik olarak açıklandı. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik mezunlarının 12 ay 11 günde iş bulduğu iddia edildi. Ofisi’n paylaştığı verilere göre en düşük ortalama ücretle çalışanlardan maliye bölümü mezunlarının 2 bin 435 TL’ye iş bulabildiği iddia edildi.

ÇELİŞKİLİ RAKAMLAR

Yayımladığı rapordaki rakamlar arasında çelişkiler de var. Bir yandan mezunlar en geç bir yıl içerisinde iş bulduğu iddia edilirken, diğer yandan da istihdam verileri durumun iç açıcı olmadığını gösteriyor. Raporda en düşük istihdam oranı yüzde 31’le maliye bölümü olarak açıklandı. Öğretmenlerde istihdamın yüzde 50 civarında olduğu belirtildi.

En faz kamuda işe yerleşme yüzde 96’yla tıp olarak belirtilirken ikinci sırada yüzde 36’yla sağlık hizmetleri, üçüncü sırada da yüzde 32 oranıyla diş hekimliği yer aldı. En az kamuya yerleşme de yüzde 1 ile pilotaj ve iç mimarlık yer alırken endüstriyel tasarım, tekstil mühendisliği, mimarlık ve güzel sanatlarda ise yüzde iki olarak açıklandı.

KAYNAK NİTELİĞİNDE OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Nasıl hesaplandığı ve bu sonuçlara nasıl ulaşıldığı belli olmayan raporla ilgili Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi çalışmanın kaynak niteliğinde olduğunu savundu.

Açıklamada, “Ülkemizdeki üniversitelerin bölüm bazında iş bulma sürelerini, ilk bir yıl içindeki istihdam ve kamuda işe girme oranlarını, ortalama ücretlerini, istihdamın sektörel dağılımını ve nitelik uyuşmazlığını ortaya koyan ulusal bir araştırmadır. Başta üniversite tercihi yapacak öğrencilerimizin, üniversitelerde eğitimine devam eden veya yeni mezun gençlerimizin ve profesyonellerin doğrudan yararlanabileceği bir kaynak niteliğindedir” denilmesine rağmen hesaplama yöntemine dair bir ayrıntı verilmedi.

BİR MİLYON ÜNİVERSİTELİ İŞSİZ

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin rakamları İŞKUR ve TÜİK verileri tarafından yalanlanıyor. Haziran 2019 verilerine göre İŞKUR’a kayıtlı 664 bin lisans mezunu işsiz var. Bunların yüzde 25’i en az 8-12 ay arası işsiz.

TÜİK’in kayıtlı ve kayıtsız işsiz verilerine göre bir o kadar da İŞKUR’a kayıtlı olmayan mezun işsiz var. Dolayısıyla 1 milyondan fazla üniversite mezunu iş arıyor ancak bulamıyor. Üstelik bu sayıya ev kadını olanlar, veya belli bir sebeple iş aramayanlar da dahil değil.