Saray kararı yazıp YSK’ye gönderdi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal eden Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) eleştirilerde bulundu.

“Demokratik meşrutiyetin son kilit taşı olan sandık, darbeyle çökertilmiştir” diyen Öztrak, “Milletin sandıkta söylediği söz masa başı oyunlarıyla gasp edilmiştir. YSK 6 Mayıs’ta milletin iradesini elinden almıştır” ifadelerini kullandı.

“Saray iktidarı, siyasi bir kararla YSK eliyle yerleşik seçim hukukunu alt üst etmiştir. Seçimlerin sonucunu YSK değil, millet belirler. Ancak 31 Mart’ta milletin dediğini değil, siyasi iktidarın vesayeti altındaki YSK’nın dediği olmuştur. Sandıkta milletin oyunu çalamayanlar, masa başında milletin iradesini çalmıştır” diyen Öztrak, seçimlerin iptal edilmesi yönünde oy veren yedi üyenin yazdığı belirtilen gerekçeli karar hakkında şöyle konuştu:

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YSK’NİN TEK ÜYESİ VAR

“Sandık darbesinin üzerinden 14 gün geçti, YSK’nın gerekçeli kararı şu ana kadar açıklanmadı. AKP Genel Başkanı hafta sonu YSK’nın gerekçeli kararının bugün açıklanacağını söylemişti. Bugün de basında 200 sayfalık gerekçeli kararın tamamlandığına yönelik haberler yer alıyor. Bu kararı yazan kim? Saray. Şimdi göndermiş 200 sayfalık gerekçeli kararı YSK’ya. Yedi tane bu karara evet diyen üyenin bunu imzalaması bekleniyor. Aslında YSK’nın bir tane üyesi var, o da sarayın kibirli kişisi. YSK’daki diğerlerinin hepsi yedek. Yazılan gerekçede kuzuyu kapan kurdun kuzuyu suçlaması hikâyesinden başka bir şey olmayacaktır.”

YILDIRIM’A YANIT

Öztrak, 31 Mart günü ‘AKP’liye benzeyen seçmenlere’ İBB adayı için oy kullanmamaları üzere pusula verilmediğini iddia eden AKP’nin adayı Binali Yıldırım’a tepki gösterdi: “Her gün ayrı bir iddia, yalan ve iftira tedavüle sokuluyor. En son AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı, yıllarca bu memleketin en önemli makamlarını işgal etmiş kişinin iddiaları aslında komedi sınırlarını aştı. Trajik bir hal aldı. Ak Parti’ye oy verecek olanlara büyükşehir belediye pusulasının verilmediğini söylüyor. Bu iddia başta AK Partili kardeşlerimiz olmak üzere tüm İstanbulluların aklıyla alay etmektedir. Baktığınızda en fazla oyun büyükşehir için kullanıldığını görüyorsunuz. Bu siyaset erbabına Allah akıl fikir versin demekten başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ama görüyorsunuz, çalınan minare o kadar büyük ki kılıf uydurmak çok zor oluyor. Bakalım 200 sayfalık gerekçeli karar bu minareye kılıf olmaya yetecek mi!”

YSK VE AKP’YE SORULAR

Öztrak, YSK’nin gerekçeli kararında AKP’nin sürekli değişen iddialarının yanıtlanıp yanıtlanmayacağına dair de bazı sorular sordu: AKP YSK’ya verdiği iptal dilekçesinde pek çok şey iddia etti. Ama oy çalındığını hiç söylemedi. YSK da açıklamış olduğu kısa kararında çalma çırpmadan hiç söz etmedi. Ancak AKP’nin Genel Başkanı ve onun İstanbul adayı ağzından ‘oylar çalındı’yı hiç düşürmüyorlar.

Bu oylar çalındıysa açıklasınlar. Bu oyları kim çaldı? Bu oyların çalınmasına sandıktaki Ak Parti temsilcileri nasıl göz yumdu? Ayrıca gerekçeli kararının ekinde Saray’ın kibirli adamının baştan beri söylediği kamera görüntülerinin de yer almasını bekliyoruz. Ama yok bu iddianın görüntülerini gerekçeli kararda görmezsek o zaman bu iftiracılar çıkmalı ve bu milletten özür dilemeliler.