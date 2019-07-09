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10.07.2019
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Saray sefada, emekliler cefada

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

BERKAY SAĞOL

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Emekli-Sen İzmir’de basın açıklaması gerçekleştirdi. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, AKP’nin emeklilere yapılması gereken zammın yarısını çaldığını söyledi. AKP diktatörlüğünün yavaş yavaş yok olduğunu vurguladı.

Emeklilere yapılan yüzde 5 zammın ardından DİSK Emekli-Sen bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Bugün Konak Kemeraltı Girişinde düzenlenen basın açıklamasında konuşan, DİSK Emekli-Sen Ege Bölge Temsilcisi Hüseyin Özkaynak, 5 milyona yakın emeklinin ikinci bir işte çalıştığına vurgulayarak, “Emeklilerin yüzde 80’i nitelikli sağlık hizmetinden yararlanamamakta ve neredeyse tamamı sosyal yaşamın dışına itilmekte, ötekileştirilmektedir. Emekliler geçim sıkıntısı içinde yaşamaya mahkûm edilmiş durumdadır,” dedi.

Emeklilere yüzde 5 ila 6 arasında bir zammın reva görüldüğünü belirten Özkaynak, “Bu zamla beraber en düşük maaşı alan işçi emeklisine 56 TL, en düşük maaşı alan memur emeklisine 138 TL, en düşük maaşı alan BAĞ-KUR emeklisine ise 69 TL zam yapılmıştır. Bize bu zamlar reva görülürken, hangi amaçla oluşturulduğu şaibeli olan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyelerine yüzde 40 zam yaparak ücretleri 18 bin TL’ye yükseltilmiştir. Bu durumun hangi ekonomik modelin ya da hangi vicdanın ürünü olduğunu merak ediyoruz,” şeklinde konuştu.

“TBMM’Yİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ”

Emeklilerin çeşitli talepleri olduğunu dile getiren Özkaynak, “Emekliler temel gıda ve tüketim mallarına yapılan zamların geri çekilmesini, TÜİK’in enflasyon verilerini objektif şekilde yeniden açıklansın. Emekli maaşlarının 2 bin 500 TL altında olmamasını ve sağlıkta katkı payının kaldırılmasını ve emeklilerin nitelikli sağlık hizmetlerinden faydalanmasını istiyoruz. Emekli ikramiyelerinin 1750 TL’ye yükseltilmesini ve emeklilerin sendikal örgütlenmesinin önündeki engellerin kaldırılmasını talep ediyor ve TBMM’yi göreve çağırıyoruz” dedi.

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“EMEKLİLERE REVA GÖRDÜĞÜNÜZ ZAM ORANINDA OY ALACAKSINIZ”

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, AKP’nin emeklilere yapılması gereken zammın yarısını çaldığını söyledi. AKP diktatörlüğünün yavaş yavaş yok olduğunu vurgulayan Sarı, “Yüksek İstişare Kurulu dedikleri tırnak içinde ucube bir kurula yüzde 40 zam, ama bu ülkenin Cumhuriyet kurulduğundan beri fabrikalarında, iş yerlerinde bu ülkenin bu duruma gelmesinde en büyük katkıyı sağlayan bu emeklilere, yüzde 5 zammı reva görmektedir. Biz buradan hükümete sesleniyoruz. Sizin imparatorluğunuz yok oluyor. 23 Haziran’da İstanbul’da yok oldu. 2023 hedeflerinizde de iktidarınız yok olacak. Bize reva gördüğünüz zam oranında oy alacaksınız. Ülkenin bu güzelim kurumlarını özelleştirdiniz bugün ülkede 7 milyona yakın işsiz var. Bugün emekliler ikinci kez iş aramakta. Oysa bu ülkenin bu güzel insanları aynı Avrupa’daki gibi insanca yaşayacak adil bir ücret istemekte. Madem ülkede yüzde 15 enflasyon var, emeklilere yapılması gereken yüzde 10 zammın, yüzde 50’sini çaldınız. Hırsızsınız AKP iktidarı, size hırsız demeye devam edeceğiz,” şeklinde konuştu.

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