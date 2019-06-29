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30.06.2019
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Saray’a atandılar, ilk toplantıda zam aldılar

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK), ilk toplantısını yaptı, Yüksek İstişare Kurulu üyelerinin alacağı maaş 13 bin liradan 18 bin liraya çıkarıldı.

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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeleri Bülent Arınç, Köksal Toptan, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin ile eski Yıldırım Akbulut, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Japonya hareket etmeden önce bir saat süren bir toplantı gerçekleştirdi.

Kurul üyelerine ödenecek ücretleri Cumhurbaşkanlığı belirliyor. Üyelere imzalatılan ilk sözleşmede maaşın 13 bin lira olarak belirlendiği, daha sonra ise 18 bin liraya çıkartıldığı öğrenildi. Çiçek, daha önce YİK üyeliğinden aldığı maaşı bağışlayacağını açıklamıştı.

Sözcü’de yer alan habere göre, TBMM Başkanlığı, başbakanlık yapmış ve devlete hizmet etmiş üyelerikişilerin bilgi ve birikimlerinden istifade edebilmek için oluşturulan YİK üyeleri için Beştepe’de birer oda ve sekreter tahsis edildi. Şu ana kadar sadece Arınç’a verilen odanın hazırlandığı, diğer üyelerin odasının ise düzenlendiği belirtildi.

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve TBMM eski Başkanı Hikmet Çetin ise kurul üyeliği teklifini kabul etmemişti.

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