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31.07.2019
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Saray’a güven yüzde 20’de kaldı

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Optimar Araştırma Şirketi, 26 ilde yaptırdığı anket kapsamında katılımcılara, “Türkiye’de en güvendiğiniz kurum aşağıdakilerden hangisidir?” diye sordu. Katılımcıların yüzde 20’si “Cumhurbaşkanlığı” yanıtını verdi.

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü yazısında Optimar Araştırma’nın son anketini okurlarıyla paylaştı. Devlet kurumlarına güvene dair soruya verilen yanıtta Cumhurbaşkanlığı’nın oranı yüzde 20’de kaldı. Özkök, “Devletin bütün kurumlarına olan güven neredeyse tarihindeki en dip noktasına inmiş durumda” yorumu yaptı.

Özkök’ün yazısından ilgili bölüm şöyle:

Anayasa Mahkemesi aldığı son kararla iktidar yanlısı çevrelerin en büyük hedefi haline geldi.

Peki Anayasa Mahkemesi halkın güvendiği kurumlardan biri mi?

SORU: “Türkiye’de en güvendiğiniz kurum aşağıdakilerden hangisidir?”

(1) Cumhurbaşkanlığı: Yüzde 20.4

(2) Emniyet: Yüzde 8.6

(3) Anayasa Mahkemesi. Yüzde 8.1

SONUÇ 1: Devletin en güvenilen kurumu Cumhurbaşkanlığı.

SONUÇ 2: Anayasa Mahkemesi devletin en çok güvenilen üç kurumundan biri.

SONUÇ 3: Ama devletin bütün kurumlarına olan güven neredeyse tarihindeki en dip noktasına inmiş durumda.

Bence özellikle bu üçüncü sonuç üzerinde dikkatle durmanın zamanı geldi. Devlet, halkın gözünde yeniden itibarını yükseltmek zorunda.

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