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03.04.2019
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Saray’dan ABD’ye ‘seçim açıklaması’ tepkisi

birgun.net birgun.net

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün yerel seçimlere ilişkin değerlendirmesine Twitter hesabından cevap verdi.

Altun, yabancı devletler dahil olmak üzere tüm tarafların yasal sürece saygı göstermesi ve Türkiye’nin iç işlerine karışma olarak anlaşılabilecek her türlü adımdan kaçınması çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İngilizce yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Pazar günü yapılan seçim, düzen ve huzur içinde tamamlanmıştır. Seçimler demokrasimizin belkemiğidir. Milletimiz 70 yıldır iradesini sandık vasıtasıyla ortaya koymuştur. Seçimlerin hür ve adil olması, tüm makamların sorumluluğudur.

Oyların kanunlarımıza uygun olarak sayılması aynı ölçüde önemlidir. Birçok siyasi partinin usul hataları ve başka usulsüzlükleri gerekçe göstererek yaptıkları itirazları yakından takip ediyoruz.

Seçimlerden sorumlu makamların tüm uzlaşmazlıkları hızlı, şeffaf ve kesin olarak çözüme kavuşturacağına inancımız tamdır. Yabancı devletler dahil olmak üzere tüm taraflara yasal sürece saygı göstermeye ve Türkiye’nin iç işlerine karışma olarak anlaşılabilecek her türlü adımdan kaçınmaya çağırıyoruz.”

ABD DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜ NE DEMİŞTİ?

Türkiye’deki yerel seçimler, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere AKP’nin yaptığı itirazlar üzerinden Amerika Dışişleri Bakanlığı’nın basın toplantısında gündeme gelmiş, bakanlık sözcüsü Robert Palladino, Türkiye’deki yerel seçimlerle ilgili değerlendirmesinde, “Özgür ve adil seçim demokrasinin önemli parçası. Buna meşru sonuçların kabul edilmesi de dahil” diye konuşmuştu.

Palladino, “Haberleri gördük. Özgür ve adil seçimler her demokrasi için önemli. Buna meşru sonuçların kabul edilmesi de dahil. Bu bağlamda uzun ve gururlu bir geleneği olan Türkiye’den de daha azını beklemiyoruz” demişti.

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