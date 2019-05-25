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26.05.2019
Anasayfa GÜNCEL Saray'dan DW Türkçe'nin 'Albayrak' haberine ilişkin açıklama

Saray’dan DW Türkçe’nin ‘Albayrak’ haberine ilişkin açıklama

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Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı ‘İVME Finansman Paketi’ne ilişkin Deutsche Welle Türkçe’de yer alan haber ile ilgili, “Haberin maksatlı olduğu bellidir. Bu maksadı pekiştirmek için Başkanlığımızın ve personelimizin de kullanılması kabul edilemez” açıklaması yaptı.

Yazılı açıklamada, Deutsche Welle Türkçe’ tarafından yayımlanan “Albayrak’ın finansman paketine ‘yanlış ve zamansız’ eleştirisi” başlıklı haberde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın adına da yer verildiğine dikkat çekilerek şöyle denildi:

“Söz konusu haberde, güya Başkanlığımız bürokratlarının açıklanan İVME Finansman Paketini’ni televizyondan öğrendikleri, zamansız ve gereksiz buldukları ve seçimlere ilişkin olumsuz düşünceler ifade ettikleri iddia edilmiştir. Haberin tamamı birlikte değerlendirildiğinde, Hükümetimiz tarafından ekonominin ihtiyaçları çerçevesinde hazırlanan kapsamlı bir paket hakkında olumsuz bir algı üretilmeye çalışıldığı açıkça anlaşılmaktadır. Bu açıdan, haberin maksatlı olduğu bellidir. Bu maksadı pekiştirmek için, Başkanlığımızın ve personelimizin isminin de kullanılmış olması dikkat çekicidir ve asla kabul edilemez. Strateji ve Bütçe Başkanlığı olarak, her aşamada katkı verdiğimiz Hükümetimizin, ekonomi alanında aldığı doğru ve yerinde kararlarla; dengelenme sürecinde bir yandan ekonominin makro, finansal ve mali durumunun güçlendirilmesi diğer yandan reel sektörün bu süreçte ihtiyaç duyduğu yapısal dönüşüme yönelik uygun koşullarda, uzun vadeli ve uygun maliyetli finansmana erişiminin sağlanması çabalarına önümüzdeki süreçte de kararlı bir şekilde devam edilecektir. Netice olarak, bir süredir ortak bir amaç güdülerek Türkiye ekonomisi ve yürütülen ekonomi politikaları hakkında oluşturulmaya çalışılan olumsuz algı operasyonun bir parçası olarak masa başında hazırlandığı anlaşılan bu haberi ve yapılma şeklini yanlış buluyoruz.”

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