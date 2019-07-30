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30.07.2019
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Sarayın araç ihalesine kimse gelmedi

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Cumhurbaşkanlığının 25 otomobil kiralamak için açtığı ihaleye teklif gelmedi. İhalenin talep yokluğundan iptal edilmesi ekonomik krizin etkilerinin saraya kadar ulaştığı yorumlarına neden oldu.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre Cumhurbaşkanlığı 6’sı yabancı lüks araç olmak üzere toplam 25 otomobili şoförleriyle birlikte kiralamak için ihale açtı. Ancak 2 ay boyunca ilanda kalan ihaleye bir tek teklif dahi gelmedi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 1 Ağustos’tan itibaren 3 yıl boyunca kullanılması planlanan araçlara teklif gelmemesi üzerine ihaleyi iptal etmek zorunda kaldı.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, ihalenin iptalinin Türkiye’de yaşanan ekonomik krizin en açık göstergesi olduğunu belirtirken, “Kriz sarayın bile kapısına dayanmıştır” dedi. Çakırözer, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a iptal kararının ardından yeni ve piyasaya kapalı bir ihale ile işin ‘adrese teslim edilip edilmeyeceğini” sordu.

25 OTOMOBİL

Cumhurbaşkanlığı, 31 Mayıs 2019 tarihinde yakıt hariç toplam 25 adet otomobil ile 25 sürücünün birlikte kiralanması amacıyla ihale açtı. Son teklif verme tarihi 1 Temmuz 2019 olarak belirlenen ihale şartnamesine göre, 1 Ağustos 2019’dan 31 Temmuz 2022 tarihine kadar sarayın çeşitli hizmetlerinde kullanılmak üzere 6 adet yabancı menşeli lüks otomobil, 19 adet de yerli otomobilin sürücüleriyle birlikte 36 aylığına kiralanacağı duyuruldu.

Yabancı menşeli araçların 180 bin, yerli menşeli araçların ise 110 bin kilometreyi geçmemiş ve en az 2017 model olması gerektiği belirtilen şartnamede, ihale bedeline sürücülere her yıl verilecek bir takım elbise, gömlek kravat ve ayakkabı ile asgari ücretin yüzde 39 üzerinde ödenecek ücretin de dahil olduğu, sürücülere ayrıca aylık 130 lira yol ve 130 lira da yemek parası ödeneceği belirtildi. Şoförleriyle birlikte 7/24 aralıksız hizmet verecek kiralık araçların arka ve yan camlarında perde olması gerektiği de şartnameye özellikle yazıldı. Cumhurbaşkanlığı’nın yaklaşık 2 ay boyunca ilanda kalan kiralık araç ihalesine hiçbir kişi ya da firmadan teklif gelmedi. Bunun üzerine 25 araçlık ihalenin iptal edildiği kamuoyuna duyuruldu. İhaleyi Meclis gündemine taşıyan CHP Milletvekili Çakırözer, Cumhurbaşkanlığı gibi çok önemli bir idarenin açtığı ihaleye teklif gelmemesinin düşündürücü olduğunu söyledi. İhalenin iptal edilmesinin yaşanan ekonomik krizin en açık göstergesi olduğunu belirten Çakırözer, “Saray bile ihalesine 2 ay boyunca alıcı bulamıyor. Piyasa, bu ülkenin en üst idaresinin ihalesine alıcı olmuyor. Bu firmalarımızın içinde bulunduğu krizi gösteriyor” dedi.

Nedeni kriz mi şirket arayışı mı?

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, ihalenin iptal edilmesinin arka planında ekonomik kriz olabileceği gibi, işin belli bir şirkete verilme amacı da olabileceğini belirtirken, “Cumhurbaşkanlığı’nın bu işi belli bir şirkete vermek istediği, şirketlerin de bunu bildiği için ihaleye teklif vermediği iddiaları konuşuluyor. Umarız bu iddialar doğru değildir. İşi yakından takip ediyoruz” dedi. Cumhurbaşkanlığının mayıs ayında sadece 2 ay süreli bir araç kiralama işini 411 bin liraya ihale ettiğini bildiren Çakırözer, “3 yıllık kiralamanın boyutunun ne kadar yüksek olacağı anlaşılıyor” yorumunda bulundu. Çakırözer, ihaleyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle Meclis’e verdiği soru önergesinde “Açık ihale usulü ile yapılması planlanan bu alımın iptal edilmesinin ardından yeni kiralık araç ihalesine çıkılacak mıdır” sorusuna da yer verdi.

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