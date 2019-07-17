Saray’ın harcamaları altı ayda zirveyi gördü

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesi Cumhurbaşkanlığı’nın harcamalarını daha da arttırdı. Göreve geldiği günden bu yana tüm cumhurbaşkanlarından daha çok harcama yapan Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019 yılının ilk yarısındaki harcamaları 3 milyar sınırını aştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, Haziran ayı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin rakamları açıkladı.

18 KATI DA AŞACAK

Haziran ayı harcamaları ile Erdoğan’ın kontrolünde olan örtülü ödenekten 2019 yılının ilk yarısında yapılan harcama 1 milyar 221 milyon lira oldu. Geçen ayki 60 milyonluk harcama Haziran ayında yaklaşık 3.5 kartı artışla 214 milyon liraya çıktı.

Erdoğan’ın Başbakan seçildiği 2003 yılında 98,3 milyon lira olan örtülü ödenek tutarı 2018 sonunda 18 katı artışla 1.7 milyara çıktı. 2019 yılı harcaması bu hızla sürerse örtülü ödenekte rekorun kırıldığı 2018 yılı çok geride kalacak. Erdoğan’ın Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak görev yaptığı 2003-2018 döneminde gizli hizmet giderleri adı altında yapılan 14.5 milyar liralık harcama şimdiden 15.7 milyar TL oldu.

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Bütçenin sermaye giderleri kaleminin altında yapılan gizli hizmet harcamaları da altı aydı 5 milyon 613 bin lira oldu.

2019’a başlarken 2.8 milyar TL olan ödeneği daha sonra 3.3 milyara çıkartılan Cumhurbaşkanlığı, Haziran ayında yılın en yüksek ikinci harcamasını yaptı. Nisan ayındaki 522 milyonluk harcamadan sonra Haziran ayındaki harcama tutarı 346 milyon lira oldu. Cumhurbaşkanlığının altı aylık harcama tutarı da şimdiden geçen yılki 1.7 milyarlık rekor harcama tutarının üzerine çıktı.

Cumhurbaşkanlığı ödeneğinden bu yıl altı ayda yapılan harcamalar 1.8 milyar liraya ulaştı. Cumhuriyet tarihi boyunca görev yapan tüm Cumhurbaşkanları arasında harcama rekorları kıran Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk seçildiği yıldan bu yana yapılan harcamalar geçen yıl sonu itibarıyla yaklaşık yüzde 550 oranında arttı. 2014 yılında 266 milyon, 2015’te 543 milyon, 2016’da 1 milyar 345 milyon, 2017’de 663 milyon, 2018 yılında 1 milyar 719 milyon lira harcama yapan Cumhurbaşkanlığının bu yılki altı aylık harcaması 2018’i geride bıraktı.