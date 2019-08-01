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01.08.2019
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Saray’ın İletişim Başkanı Altun’dan ilginç çıkış: Topunuz gelin!

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Saray’ın İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Oligarklara, onların en büyük silahı olan faiz belasına meydan okuyoruz. Evet, topunuz gelin! Biz buradayız, vazgeçmeyeceğiz…” ifadelerini kullandı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dün, Altun ve eşinin çifter maaş aldığını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Topunuz gelin, topunuz!” sözlerini hatırlatan Altun, şunları kaydetti: 

“Bütün terör örgütlerine, onların işbirlikçi ve hamilerine kök söktürmeye devam edeceğiz. Bağımlılık düzenini ayaklarımızın altına alacağız. Biz başardıkça onlar tetikçilerini devreye sokacaklar. Yılmayacağız. Ne demişti sayın Cumhurbaşkanımız? “Topunuz gelin, topunuz! Hamdolsun, tam bağımsız bir dış politikamız var. Doğu Akdeniz’de kendi gemilerimizle varlık gösteriyoruz. Savunma sanayinde bir devrim gerçekleştirdik. Oligarklara, onların en büyük silahı olan faiz belasına meydan okuyoruz. Evet, topunuz gelin! Biz buradayız, vazgeçmeyeceğiz…”

CHP’li Özel açıkladı: Fahrettin Altun’un evine dört maaş giriyor

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