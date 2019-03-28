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28.03.2019
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Sarı Yeleklilere Paris’te gösteri yasağı

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: İHA

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Sarı Yeleklilerin Cumartesi günü Paris’in Champs-Elysees Caddesi’nde yapmayı planladığı gösteriyi yasakladığını bildirdi.

Castaner, Ulusal Meclis’te yaptığı açıklamada, sarı yeleklilerin Cumartesi günü Champs-Elysees Caddesi’nde yapmayı planladığı eylemde yeni şiddet olayları çıkarmayı hedeflediğini iddia ederek, Paris Emniyet Müdürü Didier Lallement’a bu gösteriyi yasaklama talimatı verdiğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 16 Mart’taki eylemde çıkan olaylardan sonra güvenlik önlemlerinin artırılmasını istediğini kaydeden Castaner, gösterilerde şiddet olaylarının tekrarlanmasını engellemeye çalıştıklarını söyledi.

Hükümet, sarı yeleklilerin geçen hafta Champs-Elysees Caddesi’nde gösteri düzenlemesini yasaklamıştı.

Sarı yelekliler, 16 Mart’ta Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için ülke genelinde yeniden sokağa çıkmış, polis Paris’te göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla saldırmıştı.

Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen Sarı Yeleklilerin eylemleri 17 Kasım 2018’den bu yana devam ediyor.


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