‘Sarı Yelekliler’e polis saldırısı: 30 gözaltı

Ülkede akaryakıt zamları ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018’den bu yana sokağa çıkan Sarı Yelekliler, 18. kez Paris’te eylem düzenledi. Polisin biber gazı ve tazyikli su ile saldırdığı eylemde 30 kişi gözaltına alındı.

Protesto gösterilerinde binlerce sarı yelekli Paris sokaklarını doldurdu. Cahmps-Elsees Bulvarında başlaması planlanan haftalık yürüyüş, önceki haftalara göre daha fazla sayıda olan polisler tarafından engellenirken polis, sarı yeleklilere tazyikli su ve biber gazıyla saldırdı.

Amatör kamera tarafından kaydedilen bir görüntüde bir polis memurunun, önüne gelen eylemlicileri boksör gibi yumrukladığı görülüyor. Sağlık görevlilerini yumruklayan polis, bir ara, geri geri giderken yerdeki bir eylemciye takılıp yere düşüyor.

Yerden kalkan polis, yine eylemcileri yumruklamayı sürdürdüğü görülüyor.