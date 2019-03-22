Sarı Yeleklilerin gösterilerinde güvenlik güçlerine ateş açma izni verildi

Fransa’da Sarı Yeleklilerin hafta sonu yapmayı planladığı gösteri sırasında güvenlik güçlerinin hayati tehlike durumunda “ateş açmasına” izin verileceği bildirildi.

Independent’ın haberine göre, Fransız General Bruno Leray, Franceinfo radyosuna yaptığı açıklamada ordunun, hafta sonu başkent Paris’te Sarı Yeleklilerin düzenleyeceği gösteri sırasında düzeni sağlamak amacıyla 5 bin civarında polise destek olacağını söyledi.

Leray, güvenlik güçleri için “Eğer kendi yaşamları ya da korudukları kişilerin yaşamları tehlikeye girerse, ateş açabilirler” ifadesini kullandı.

Fransız polisi de yarın Champs-Elysees’de sarı yeleklilerin gösteri yapmasına izin verilmeyeceğini, göstericilerin Arc de Triomphe Bulvarı’nı çevreleyen sokaklar ile Elysee Sarayı ve Ulusal Meclis civarından uzak tutulacağını açıkladı.

Fransa’da sarı yelekliler, geçen hafta cumartesi günü Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için ülke genelinde yeniden sokağa çıkmış, polis Paris’te göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla saldırmıştı.